روسیه: اوضاع در بریانسک تحت کنترل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرویس امنیت ملی روسیه گزارش خود را در رابطه با حادثه تروریستی در منطقه مرزی این کشور اعلام کرد.

سرویس امنیت ملی روسیه امروز پنج شنبه اعلام کرد که اوضاع در منطقه کلیموفسک در استان بریانسک تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد.

در گزارش سرویس امنیت ملی روسیه آمده است که کل منطقه بریانسک از سوی نیروهای امنیتی مورد جستجو قرار گرفت و مواد منفجره از انواع مختلف در این منطقه کشف شد.

سرویس امنیت ملی روسیه تاکید کرد که در حمله ملی‌گرایان اوکراینی به بریانسک، یک نفر به ضرب گلوله کشته شد و یک کودک نیز زخمی شد.

منابع رسمی روسیه اعلام کردند که در نتیجه حملات اوکراین به مناطقی در مجاورت مرزهای اوکراین، چند نفر کشته و زخمی شدند؛ این در حالی است که منابع مذکور از نفوذ گروه‌های مسلح اوکراین و گروگان‌گیری در فروشگاهی در روستای «لیوبچانی» در استان مرزی «بریانسک» در غرب روسیه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، مقامات محلی و خدمات اورژانس در منطقه مرزی بریانسک روسیه اعلام کردند که یک گروه مسلح اوکراینی متشکل از دست کم ۵۰ نفر با نفوذ به منطقه بریانسک، شش نفر را در مغازه‌ای در روستای لیوبچانی گروگان گرفتند. برخی منابع خبری به نقل از رسانه‌های روسیه شمار افراد گروگان گرفته شده را تا حدود ۱۰۰ نفر اعلام کرده‌اند.

در خبری دیگر، مقامات محلی استان «کورسک» روسیه از حمله نیروهای روسیه به مناطقی در این استان و زخمی شدن چند غیرنظامی خبر دادند.