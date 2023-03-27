پوتین به قهرمان ۱۰ساله روس «مدال شهامت» داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به یک پسر ۱۰ ساله به دلیل نجات جان دو دختر کوچک در حمله اوکراین به منطقه بریانسک، مدال شهامت داد.

پیش از این، کمیته تحقیقات روسیه به فئودور سیموننکو «مدال شجاعت و شهامت» اعطا کرده بود. در جریان حمله خرابکارانه نیروهای اوکراین در منطقه بریانسک در دوم مارس، سیموننکو موفق شده بود که به‌رغم جراحت، دو دختر کوچک‌تر را مخفی کند.

یک گروه مسلح اوکراینی متشکل از دست کم ۵۰ نفر با نفوذ به منطقه بریانسک، ۶ نفر را در مغازه‌ای در روستای لیوبچانی گروگان گرفتند. برخی منابع خبری به نقل از رسانه‌های روسیه شمار افراد گروگان گرفته شده را تا حدود ۱۰۰ نفر اعلام کرده بودند.