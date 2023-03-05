۱۰۳۷ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد خوزستان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز یکشنبه در آئین واگذاری یک هزار و ۳۷ مسکن به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد خوزستان اظهار کرد: واگذاری مسکن روستایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از ابتدای سال آغاز شده که در این آئین کلید ۲۳ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور به مددجویان تحویل داده شد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در استان نیز یک هزار و ۳۷ واحد مسکونی که در طول سال آماده شده بود به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد خوزستان تحویل داده شد.

وی عنوان کرد: این واحدهای مسکونی با همکاری کمیته امداد، خیران مسکن ساز، قرارگاه امام حسن (ع)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد علوی و بسیج ساخته شده‌اند.

استاندار خوزستان افزود: از سایر خیران استان دعوت می‌شود تا در ساخت مسکن برای محرمان مشارکت کنند؛ دستگاه‌های مختلف حتماً در کنار خیران هستند تا این واحدها با قیمت‌های اندک ساخته شوند.

حسینی محراب ادامه داد: آموزش‌های لازم به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد داده شود تا به چرخه‌های اقتصادی خوزستان ورود کنند.

وی عنوان کرد: خانواده‌های مددجویان کمیته امداد می‌توانند پس از آموزش نیز خوشه‌های صنعتی را در کنار یکدیگر تشکیل دهند.