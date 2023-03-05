به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه یکشنبه در دیدار با زائران کربلای ایران و کاروان راهیان نور در اردبیل اظهار کرد: در بازدیدی که از مناطق عملیاتی جنوب انجام گرفت، مقرر شد تا با همکاری سپاه استان و تأمین زمین مناسب در سریع‌ترین زمان احداث مجتمع فرهنگی، رفاهی را در جنوب کشور برای زائران کربلای ایران احداث و راه‌اندازی کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تمامی استان‌ها از چنین مجتمع‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، رفاهی بهره‌مند هستند، شایسته است برای زائران استان اردبیل نیز چنین مجموعه‌ای فراهم شود که قطعاً با تأمین اعتبار مناسب به سرعت عملیات اجرایی و تجهیز این مجموعه انجام خواهد شد.

استاندار اردبیل ضرورت فرهنگسازی در تبیین و تشریح درست و واقع‌بینانه عملیات‌های غرورآفرین دفاع مقدس را برای نسل آینده و انتقال شایسته در این زمینه یادآور شد و گفت: ما باید چنین گنجینه‌هایی را در قالب مفاهیم و مبانی درسی و حتی کمک آموزشی به نسل‌های آینده منتقل کنیم تا بستر و زمینه انتقال این مواریث ارزشمند فراهم آید.

عاملی افزود: دشمن امروز با جنگ سنگین رسانه‌ای تلاش می‌کند تا هویت‌ها و اصالت ملت ایران را مخدوش جلوه دهد اما برگزاری رویدادهایی نظیر اعزام کاروان‌های راهیان نور می‌تواند فرصتی استثنایی برای آشنایی نسل آینده با این گنجینه‌های عظیم باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هر قدر جوانان غیرتمند ما با فرهنگ جهاد و شهادت آشنا شوند به همان میزان قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در عرصه جنگ نرم افزایش یافته و شرایط مطلوب و مناسبی را در صیانت از این میراث ارزشمند شاهد خواهیم بود.

عاملی اضافه کرد: باید مسئولان و متولیان امر سعی کنند تا در قالب اعزام کاروان راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور زمینه و بستر آشنایی بیشتر و درک مفاهیم دوران دفاع مقدس را به نسل‌های نوجوان و جوان گوشزد کرده و اجازه مخدوش شدن این سرمایه‌های عظیم را ندهند.

استاندار اردبیل ادامه داد: سپاه استان نیز مصمم است در این شرایط حساس به اعزام کاروان راهیان نور در ابعاد مختلف کمک کرده و به شایستگی‌های تربیتی نسل‌های آینده کمک کنند.