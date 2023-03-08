‌به گزارش خبرگزاری مهر، ‌آیین افتتاحیه اکران و نمایش ویژه فیلم سینمایی «دوار» به کارگردانی میثم حسن‌زاده، تهیه کنندگی علیرضا علویان و بازی‌ میلاد خزاعی، مهسا اکبرپور، راحیل کافی، رضا سنایی و مصطفی امیری با حضور کارگردان و عوامل فیلم در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

فیلم سینمایی «دوار» به کارگردانی میثم حسن‌زاده و تهیه‌کنندگی علیرضا علویان از ۱۷ اسفند در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می‌شود.

میثم حسن‌زاده کارگردان فیلم سینمایی «دوار» درابتدای این مراسم گفت: در ابتدا از همکاران گروه سینمایی هنروتجربه که کنار فیلم ایستادند تشکر می‌کنم که از هیچ کمکی دریغ نکردند. «دوار» فیلم بسیار سختی بود. در اصل ساخت اثر غیرخطی در ایران کار بسیار دشواری است.

وی گفت: خوشبختانه فیلم «دوار» توسط یکی از کمپانی‌های بزرگ پخش امریکایی خریداری شد و در بازار فیلم کن در سال آینده هم عرضه می‌شود.

میلاد خزاعی یکی از بازیگران فیلم «دوار» نیز بیان کرد: تشکر می‌کنم از اینکه در این مراسم حاضر شدید. اتفاق درست این فیلم، حضورش در هنروتجربه بود. «دوار» با بودجه محدود و کاملا تجربی ساخته شده است. سپاسگزارم که به تماشای این اثر نشستید.

مهسا اکبرپور بازیگر دیگر فیلم «دوار» نیز گفت: بسیار خوشحالم که در این شرایط ما را تنها نگذاشتید و در این سالن حاضر شدید. امیدوارم فیلم را دوست داشته باشید.

پیام آزادی آهنگساز فیلم «دوار» ضمن تشکر از میثم حسن‌زاده گفت: کارگردان به من اعتماد کرد. روایت زندگی یک موزیسین کار بسیار سختی بود. موسیقی یکی از کاراکترهای فیلم محسوب می‌شد. چالش بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به اتمام رسید.

در این مراسم علاوه بر بازیگران و سازندگان فیلم هنرمندانی همچون الهام اخوان بازیگر، نیما اقلیما فیلمنامه‌نویس و کارگردان، تینو صالحی بازیگر، حمید خزاعی خواننده، حسام سامری‌زاده فیلمنامه‌نویس، امین میری بازیگر، مهوش وقاری بازیگر پیشکسوت، سیاوش طیب طاهر منتقد، نویسنده و کارگردان تئاتر، نوید غنایی صداگذار و تدوینگر سینما، مهران مرادی بازیگر تئاتر و سینما و علیرضا دیلمی بازیگر حضور داشتند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «میلاد موزیسینی است که تمام برنامه زندگی اش را به وسیله یادآوری‌های آلارم گوشی اش تنظیم کرده است. قصه از جایی شکل می گیرد که میلاد با نامزدش مهسا دچار مشکلات و تردیدهایی شده و او به دنبال کشف ماجراست. در این بین میلاد مدام خود و سرنوشتش را با مِرکوری خواننده معروف گروه کویین مقایسه می کند و ... .»

عوامل فیلم «دوار» عبارتند از تهیه کننده: علیرضا علویان، نویسنده و کارگردان: میثم حسن زاده، مدیر فیلمبرداری: داوود رحمانی، تدوین: احسان شیبانی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، ساخت موسیقی: پیام آزادی، جلوه‌های بصری: حسن پیله ور، اصلاح‌رنگ: حسام الدین ظریف، مدیران تولید: بهداد الهامی، حامد تهرانی، عکاس: مصطفی امیری، نازیلا ملکی، طراح گریم: مه‌لیلی ابولحسنی، ساخت تیزر: قدیر حمزه‌ای (استودیو دلریوم)، باتشکر از: حمید نجفی راد، منشی صحنه: ملیحه کورُش زاده، دستیار و برنامه‌ریز: رضا سنایی، مجری طرح: بهداد الهامی، میثم حسن زاده.