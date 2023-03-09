۵۲ درصد منازل روستایی در کشور مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: حضور در این مراسم علاوه بر قدردانی و معارفه برای حمایت و پشتیبانی از همکاران است همانطور که در زمان‌های سیل و زلزله و ایام سخت و دشواری در کنار هم قرار گرفتیم.

وی بااشاره به سالروز تأسیس بنیاد مسکن ۲۱ فروردین ۵۸ با فرمان امام (ره) گفت: مانند گذشته، از این به بعد نیز شیوه، برنامه و هدف بنیاد مسکن تنها خدمت خالصانه و صادقانه به مردم است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: در سطح کشور ۶۸ هزار روستا داریم که ۴٠ هزار روستا بیش از ۲٠ خانوار دارد و دارای طرح هادی مصوب هستند و افق طرح هادی ۱٠ ساله است، یعنی باید سالانه طرح ۴ هزار روستا بازنگری شود.

وی بنیاد مسکن را یک نهاد انقلابی دانست و تاکید کرد: نباید از ریل نهادی خارج شویم و تشریفات زائد را حذف تا کارایی و راندمان بیشتر شود و در این راستا بیان می‌کنیم وقتی به دیگر استان‌ها می‌رویم نیاز نیست چندین نفر در فرودگاه حضور پیدا کنند.

نیکزاد خاطر نشان کرد: برای قیر نیاز به بودجه بیشتری است که در این راستا جلسه‌ای با وزیر کشور داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای امضا شد و همچنین در جلسه با آقای فتاح اقدامات خوبی شکل گرفته است.

وی بیان داشت: در طرح مسکن روستایی در سال ۱۳۸۴، ۷ درصد واحدهای روستایی مقاوم بود اما امروز از ۵۲ درصد عبور کردیم و اگر این مقاوم‌سازی انجام نشده بود، امروز در زلزله‌های ۵ یا ۶ ریشتری، آمار به این اندازه نبود و برنامه این است که در سال ۱۴۱٠ حتی یک واحد غیرمقاوم نداشته باشیم و از اصفهان انتظار این است در این مورد هم پیشگام باشد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اقدامات حوزه بازسازی تصریح کرد: در ۲۳ نقطه کشور که درگیر سیل و زلزله بود اقدامات خوبی انجام شد و پس از انجام اقدامات برخی از این ستادها تبدیل به ستاد محرومیت‌زدایی شده است.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حلقه اتصال میان مردم و مسئولان بنیاد است و در این راستا این بنیاد انقلابی متعلق به مردم کشور و با تمام وجود در میدان است.

وی خاطر نشان کرد: ۱٠۲ هزار واحد مسکونی در کشور، ۱۱ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهر تهران، ۲۲۹ هزار مسکن روستایی در حال ساخت است و ۳۴۲ هزار واحد مسکونی مجموع واحدهایی است که ساخته خواهد شد و با اعتقاد این کار را انجام می‌دهیم زیرا معتقدیم این مسأله باید در کشور حل شود.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم غلامحسین خانی مدیرکل سابق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تکریم و غلامرضا اسماعیلی به‌عنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان معرفی شد.