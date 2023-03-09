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۱۸ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۴۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد؛

اعزام تیم‌های پزشکی به محله کم برخوردار شهیاد شهر کرمانشاه

اعزام تیم‌های پزشکی به محله کم برخوردار شهیاد شهر کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از اعزام تیم‌های پزشکی به محله کم برخوردار شهیاد شهر کرمانشاه و انجام طرح ویزیت رایگان خبر داد.

قباد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چند تیم تخصصی به محله‌های کمتر برخوردار شهر کرمانشاه به مناسبت ولادت امام زمان (عج) اعزام شدند.

وی افزود: در این تیم ویزیت رایگان توسط متخصص عفونی، متخصص داخلی، متخصص اطفال، جراح و متخصص ارتوپدی، فلوشیپ فوق تخصصی بیهوشی قلب و پزشک عمومی انجام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین هشت نفر پرستار و هفت نفر نیز در تیم بهداشتی، پایش فشارخون، سنجش سطح اکسیژن خون و تست قندخون را به صورت رایگان برای مراجعین انجام دادند.

محمدی بیان کرد: تمام داروهای تخصصی طی هماهنگی با یکی از داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی به صورت کاملاً رایگان تحویل بیماران می‌شود.

کد مطلب 5729235

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