اعتبار فاز دوم مرمت بقعه میرمحمد جزیره خارگ تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سجادی‌منش صبح جمعه در نشست با بخشدار ویژه خارگ اظهار داشت: جزیره دارای سابقه کهن و دیرین است، خارگ و خارگی یادآور حماسه ایستادگی و اقتدار برای ایران اسلامی است.

وی افزود: جزیره خارگ دارای آثار تاریخی فراوان است که انشاالله طی یک برنامه‌ریزی مدون از سوی میراث استان بوشهر جهت حفظ و نگه داشت این آثار اقدامات مؤثری صورت خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر تصریح کرد: بنا به درخواست ویژه خارگ و با نیازسنجی صورت گرفته توسط میراث فرهنگی استان بوشهر مجوز ایجاد موزه تاریخی خارگ صادر شد.

سجادی منش خاطر نشان کرد: اعتبار فاز دوم مرمت بقعه میرمحمد جزیره خارگ نیز به زودی تخصیص داده خواهد شد.