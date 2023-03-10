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۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۳۹

مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر:

اعتبار فاز دوم مرمت بقعه میرمحمد جزیره خارگ تخصیص یافت

اعتبار فاز دوم مرمت بقعه میرمحمد جزیره خارگ تخصیص یافت

بوشهر- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر از تخصیص اعتبار فاز دوم مرمت بقعه میرمحمد جزیره خارگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سجادی‌منش صبح جمعه در نشست با بخشدار ویژه خارگ اظهار داشت: جزیره دارای سابقه کهن و دیرین است، خارگ و خارگی یادآور حماسه ایستادگی و اقتدار برای ایران اسلامی است.

وی افزود: جزیره خارگ دارای آثار تاریخی فراوان است که انشاالله طی یک برنامه‌ریزی مدون از سوی میراث استان بوشهر جهت حفظ و نگه داشت این آثار اقدامات مؤثری صورت خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر تصریح کرد: بنا به درخواست ویژه خارگ و با نیازسنجی صورت گرفته توسط میراث فرهنگی استان بوشهر مجوز ایجاد موزه تاریخی خارگ صادر شد.

سجادی منش خاطر نشان کرد: اعتبار فاز دوم مرمت بقعه میرمحمد جزیره خارگ نیز به زودی تخصیص داده خواهد شد.

کد مطلب 5729343

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