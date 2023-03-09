۸۰ هزار رأس دام سنگین گلستان علیه لمپی اسکین واکسینه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاووسی شامگاه پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طرح واکسیناسیون دام علیه تب برفکی و لمپی اسکین در گلستان از دهه فجر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مدیرکل دامپزشکی گلستان با بیان اینکه حدود ۸۰ هزار راس دام سنگین در استان در برابر این بیماری ها واکسینه می شوند، افزود: این طرح برای دامداری‌های سنتی رایگان انجام می‌شود.

کاووسی ادامه داد: تاکنون دو مرحله واکسیناسیون علیه تب برفکی در استان اجرا شد و بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار راس دام سبک و ۱۷۵ هزار راس دام سنگین واکسن دریافت کردند.

مدیرکل دامپزشکی استان گلستان افزود: بیماری لمپی اسکین یکی از عوامل ویروسی مهم واگیر در بین جمعیت دام سنگین به شمار می‌رود که هرساله سبب بروز صدمات اقتصادی جبران‌ناپذیری می‌شود.

وی ادامه داد: این بیماری با علائم تب، ندول های پوستی و ورم زیر پوستی تظاهر می‌کند و همچنین عامل این بیماری از طریق نیش حشرات مانند پشه و مگس‌های خونخوار منتقل می‌شود.

کاووسی گفت: تب برفکی هم یک بیماری عفونی و گاهی کشنده ویروسی در حیوانات است.