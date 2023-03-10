تاکید بر همکاری قضائی ایران و روسیه در مقابله با تروریسم

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین مصدق در دیدار با رئیس نظام قضائی روسیه با اشاره به گفتگوهای قبلی میان دو طرف، گفت: ظرفیت همکاری قضائی بین دو کشور نباید محدود به اجلاس شانگهای باشد و می‌توان در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه مقابله با تروریسم همکاری‌ها را توسعه داد.

معاون اول قوه قضائیه از رفتارهای برخی کشورها در خصوص مداخله در امور داخلی کشورها به بهانه نقض حقوق بشر انتقاد و بر لزوم تقویت همکاری دوجانبه ایران و روسیه در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی تاکید کرد.

رئیس نظام قضائی روسیه نیز ضمن استقبال از پیشنهادهای معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی و دعوت از رئیس و معاون اول قوه قضائیه برای سفر به روسیه، گفت: این آمادگی وجود دارد که در سطح نحوه فعالیت دادگاه‌ها و یا سایر زمینه‌هایی که مد نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باشد، همکاری گسترده‌ای صورت گیرد و بایستی یک برنامه اقدام مشترک و یک طرح ویژه همکاری قضائی بین دو کشور تدوین شود.

وی در ادامه از رفتار دوگانه کشورهای مدعی دمکراسی که خود ناقص حقوق بشر و حامی تروریسم هستند، انتقاد کرد و گفت: کشورهای مستقل مانند روسیه و ایران می‌توانند در مقابل این کشورها با یکدیگر همکاری خوبی داشته باشند.

مقام ارشد قضائی روسیه همچنین از پیشنهادهای معاون اول قوه قضائیه کشورمان مبنی بر توسعه همکاری و مقابله مشترک با تروریسم قویاً استقبال و اعلام کرد برای عملی کردن پیشنهادها آمادگی کامل وجود دارد.