به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های طرح توسعه سینماهای حوزه هنری در سراسر کشور با شعار «دوباره سینما»، پردیس سینمایی «مهر کوهسنگی مشهد» به عنوان نخستین مجموعه فرهنگی چندمنظوره با محوریت پیوند سینما، کتاب و خانواده در قلب منطقه گردشگری کوهسنگی مشهد، پنجشنبه ۲۵ اسفندماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران سینمایی و هنرمندان افتتاح خواهد شد.

سازمان سینمایی سوره در این برنامه که به مناسبت اعیاد شعبانیه برگزار می‌شود؛ با حضور هنرمندان و فعالان سینمایی کشور، به‌طور همزمان از ۱۲ سالن این سینما همراه با فروشگاه بزرگ کتاب سوره مهر رونمایی خواهد کرد تا در نوروز ۱۴۰۲ میزبان علاقمندان سینما و مسافران نوروزی باشد.

همچنین همزمان با افتتاحیه این پردیس چندمنظوره، نمایش ویژه فیلم سینمایی «عطرآلود» محصول سازمان سینمایی سوره، به کارگردانی هادی مقدم‌دوست و تهیه کنندگی یوسف منصوری که برگزیده بهترین کارگردانی و نویسندگی از نگاه آستان قدس در بخش تجلی اراده ملی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر است، برای حاضران به نمایش گذاشته خواهد شد.

طرح توسعه سینماهای حوزه هنری که از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ به همت مؤسسه بهمن سبز و با هدف احیای سینماهای ماندگار و توسعه عادلانه زیرساخت فرهنگی در سراسر کشور آغاز شد، امروز با عبور از ۲۶ شهر از ۱۵ استان کشور و احداث بیش از ۱۰۰ سالن جدید توسط حوزه هنری، به پایان فاز دوم خود رسیده است. احداث مجموعه‌های فرهنگی خانواده‌محور (culture complex)، برنامه جدید سازمان سینمایی سوره در این مسیر بوده و پردیس مهر کوهسنگی نخستین قدم از این طرح است.

مجموعه فرهنگی «مهر کوهسنگی» مشهد با بهره‌مندی از ۹ سالن سرپوشیده، ۳ سالن روباز، فروشگاه بزرگ کتاب و محصولات فرهنگی، زمین بازی و سالن نمایش کودک، اتاق مادر و نوزاد، پلاتو، گالری، کافه رستوران، سالن VIP، امکانات فنی روز و…، طی سه سال توسط مؤسسه بهمن‌سبز در دل منطقه گردشگری کوهسنگی مشهد و متناسب با مخاطب بین الملل و گردشگر منطقه طراحی و ساخته شده است. این پردیس سینمایی دارای ۱۱۸۰ صندلی است که مجموع ظرفیت ناوگان سینمایی حوزه هنری در شهر مشهد را به بیش از ۳ هزار صندلی افزایش می‌دهد.