پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی در ستاد سفر رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست هماهنگی تسهیلات سفر سال ۱۴۰۲ که روز هشتم اسفندماه در محل استانداری تهران برگزار شد؛ علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور به نماینده اورژانس در ستاد تسهیلات سفر استان تهران گفت: از آنجایی که سازمان شهرداری‌ها برای انتقال اجساد در جاده‌ها همکاری نمی‌کنند؛ از نماینده اورژانس می‌خواهیم تا به مسئولان این سازمان اعلام کنند که مسئولیت حمل اجساد را در جاده‌های نزدیک به شهر تهران به عهده بگیرند.

این پیشنهاد با مخالفت نماینده اورژانس روبرو شد. حالا در نامه‌ای که جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور و نماینده وزیر در طرح سلامت نوروزی به عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی نوشته درباره حذف مصوبه در خصوص حمل اجساد آورده است با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص حمل اجساد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی در خارج از حریم شهرها و با توجه به نکات ارائه شده در نشست هماهنگی تسهیلات سفر ۱۴۰۲ که با موضوع پنجاه و چهارمین نشست خدمات سفر برگزار شد؛ به استحضار می‌رساند مصوبه هیئت دولت در این خصوص به استناد جلسه مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ کمیسیون زیربنایی هیئت دولت حذف شده است.

وزیر بهداشت نیز ممنوعیت حمل اجساد با آمبولانس را طی مکاتبه روز اول اسفند امسال به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است.

همچنین در این آئین نامه انجام هرگونه خدمات با آمبولانس به جز ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی ممنوع شده است. بنابراین با توجه به در پیش بودن نوروز ۱۴۰۲ و برگزاری جلسات تسهیلات سفر در استانداری‌ها خواهشمند است دستور دهید موضوع به زیرمجموعه‌های آن وزارت ابلاغ شود.