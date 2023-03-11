روسیه میزبان فناوران حوزه صنعت ساختمان ایران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، اعزام یک هیات تجاری به مسکو توسط خانه نوآوری و فناوری ایران در روسیه (iHiT روسیه)، با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با همکاری دانشگاه دولتی مسکو انجام خواهد شد.

شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق با اولویت تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت ساختمان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و با توانمندی‌ها و زیرساخت‌های صنعتی و دانشی فعالان این حوزه در روسیه آشنا شوند. این کار به توسعه بازار دانش‌بنیان‌های ایرانی نیز کمک می‌کند.

برگزاری نشست‌های رودررو با بزرگترین انبوه‌سازان و شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان روسیه با همکاری اتحادیه صنعتگران و بیزینس راشا روسیه، بازدید از نمایشگاه Mosbuild۲۰۲۳ و تهیه گزارش اختصاصی در زمینه فعالیت هر یک شرکت ها با کمک دانشکده اقتصاد دانشگاه مسکو از جمله مزایای حضور در این سفر یک هفته‌ای است.