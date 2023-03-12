به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه تفاهم‌نامه چندجانبه همیار «دانش بنیان‌ها» در البرز امضا و از سامانه و درگاه واحد دائمی رفع موانع توسعه شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و فناور رونمایی شد.

علیرضا عباسی، نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم که با حضور دستیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در کارخانه نوآوری و صنایع خلاق استان البرز برگزار شد، طی سخنانی به اهمیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان پرداخت و گفت: در اهمیت تصویب این قانون همین بس که مقام معظم رهبری امسال را با الهام و در جهت حمایت از این قانون سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» نام‌گذاری کردند.

عباسی ضمن قدردانی از تمام افرادی که در عرصه دانش بنیان در حال خدمت هستند، گفت: خیر خدمات ارزنده این عزیزان در نهایت به کشور می‌رسد.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به آمار علم‌آموزی و مقایسه آن با زمان قبل از انقلاب اسلامی گفت: یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که ابتدای انقلاب ۱۷۰ هزار دانشجو داشتیم اما امروز این تعداد به ۴ میلیون رسیده است.

عباسی این کثرت دانشجو و رشد علمی در بازه ۴۰ ساله تبلور انقلاب اسلامی را فرصت دانست و گفت: دشمنان نظام در تلاش هستند این فرصت بی‌نظیر را به یک تهدید بدل کنند اما باید هوشیارانه با این چالش نیز روبرو شویم.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد بیکاران جامعه از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند، گفت: باید برای این مجموعه‌ای که برایشان هزینه شده، برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم تا از این سرمایه عظیم جوانان تحصیل‌کرده بیشترین بهره را در جهت رشد و ارتقای کشور ببریم.

وی در ادامه اظهار داشت: یک زمانی در تعریف کشورِثروتمند مبنا را کثرت منابع خدادادی آن در نظر می‌گرفتند اما امروزه بر اساس استاندار جهانی، کشوری ثروتمند است که هم نیروی انسانی خوب و ماهر داشته باشد و هم از این نیروی انسانی بهترین بهره‌وری را ببرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ادامه داد: با توجه به این تعریف، ایران هم از نظر کثرت و جوانی جمعیت در تهدید است و هم باید برای این جمعیت مولد تدبیری اندیشید که بیشترین بهره‌وری را برای کشور داشته باشد.

عباسی در ادامه بیان کرد: در سال رفع موانع تولید، یکی از موضوعاتی که در مجلس شورای اسلامی به شدت مورد توجه قرار داشت، فعالیت در حوزه دانش‌بنیانی و این مهم بود که کاری در این زمینه انجام داد تا ظرفیت این جامعه دانشگاهی به فعلیت برسد. خوشبختانه با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان و حمایت ویژه مقام معظم رهبری، از ابتدای امسال این قانون اجرا شد.

وی ضمن قدردانی از نگاه و رویکرد ریاست جمهوری و دولت سیزدهم در این زمینه گفت: جا دارد از ریاست جمهور تشکر کنم که نسبت به این موضوع اهتمام ویژه داشتند؛ ما در سال‌های قبل شوراهایی داشتیم که چندین سال تشکیل نمی‌شد ولی در اجرای قانون جهش دانش‌بنیان ما شاهد پیگیری و تشکیل شورای راهبردی بودیم که در همین ده ماه گذشته دو مرتبه به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.

وی ادامه داد: ما شاهد همین رویکرد مثبت دولت در بررسی بودجه ۱۴۰۲ بودیم که به طور ویژه در دو مورد نمود داشت: یکی در تبصره ۸ بودجه دولت که قبلاً این عبارت به صورت «آب و کشاورزی» بود که در بودجه ۱۴۰۲ به صورت «آب، کشاورزی و محیط زیست» اصلاح شد که نشان دهنده حمایت دولت از محیط زیست است. دیگری؛ تبصره دانش بنیادی در بودجه بود که نشان داد در این زمینه نیز دولت اهتمام لازم را دارد.

وی در پایان ضمن اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی در حمایت ویژه از دانش‌بنیان‌ها تصریح کرد: ما به عنوان مجلس کار خود را در حوزه قانون گذاری انجام داده‌ایم. دولت هم در این حوزه وارد شده؛ امید است در حوزه اجرا هم نظارت خوبی داشته باشیم تا بتوانیم هم برای جامعه دانشگاهی اشتغال فراهم کنیم و هم ارزش افزوده برای جامعه ایجاد نمائیم.