وضعیت تصادفات در خراسان جنوبی بحرانی است/عامل انسانی مهمترین علت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس‌زاده پیش از ظهر یکشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: سفرهای استانی استاندار خراسان جنوبی به واسطه ارتباط چهره به چهره با مردم موضوعیت دارد و البته پیگیری مصوبات آن نیز اقدام بعد این سفرها است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در موضوع سفرهای نوروزی ۱۴۰۲ بیان کرد: تأکید استاندار بر این است که در ایام نوروز باید خدمات فوق العاده ای را به مردم و گردشگران ارائه کنیم چرا که مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند.

عباس زاده با اشاره به برخی از انتظارات از کمیته‌های ذیل ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی ادامه داد: تداوم کار ما در ستاد اجرایی سفرهای نوروزی تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و تا آخرین روز باید بحث اسکان مسافران، ایمنی جاده‌ها و… را پیگیری کنیم.

وی گفت: بیشترین تصادفات در ۳۰ کیلومتر شهرها رخ می‌دهد که این موضوع را باید مد نظر قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی محل تردد بسیاری از استان‌ها به مقصد مقدس است، بیان‌کرد: وضعیت تصادفات در استان بحرانی است.

عباس زاده با تأکید بر اینکه در خراسان‌جنوبی مهمترین عامل تصادفات عامل انسانی است، اظهار کرد: این عامل انسانی با فرهنگ سازی در رسانه‌ها و… می‌تواند کاهش پیدا کرده و نوروز بانشاطی برای همه مردم استان و گردشگران رقم بخورد.

ناصری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان جنوبی هم در این شورا با اشاره به اینکه به روز بزرگداشت شهدا، گفت: لازم است برای حفظ جامعه، ادامه راه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یاد و نام شهدا را گرامی بداریم.

وی به برگزاری اولین یادواره شهدای استانداری خراسان جنوبی در سال جاری اشاره و اظهار کرد: تشییع و تدفین پیکر شهید گمنام در محوطه استانداری و برگزاری مراسم سوم، هفتم و چهلم این شهید گرانقدر از دیگر اقدامات فرهنگی مهم در سال جاری بوده است.

ناصری با اشاره به اینکه توجه به شهدای منتسب به هر دستگاه اجرایی مورد تأکید است، اظهار کرد: در حوزه مسائل دینی انتظار این است که مدیران در دولت انقلابی و مردمی به نماز اول وقت در دستگاه مربوطه خود توجه کنند.