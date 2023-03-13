جمهوری اسلامی ایران رویکرد مثبتی در همکاری با کشورهای منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضاخواه رئیس شورای بین المجالس مجلس شورای اسلامی و هیأت همراه در حاشیه نشست یکصد و چهل و ششم اتحادیه بین المجالس جهانی در منامه با احمد بن سلمان المسلم، رئیس مجلس بحرین دیدار و گفتگو کردند.

رضاخواه در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه مشترک فرهنگی، تاریخی و دینی مردم دو کشور و ضمن قدردانی از میزبانی بحرین گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره رویکرد مثبت در همکاری با کشورهای منطقه دارد و از پیشنهاد بحرین در گسترش سطح روابط پارلمانی و تبادل هیأت‌ها استقبال می‌کند.

المسلم: ما خواستار بازگشایی خطوط هواپیمایی میان بحرین-ایران هستیم

احمد بن سلمان المسلم رئیس مجلس بحرین نیز در ادامه، ضمن استقبال از حضور و مشارکت هیأت ایرانی در اجلاس یکصد و چهل و ششم IPU به میزبانی منامه، خواستار گسترش روابط دو کشور در سطوح مختلف دولتی و پارلمانی شد.

وی افزود: بالا بردن سطح روابط دو جانبه و رفع جدی موانع موجود از برنامه‌های اصلی ما در پارلمان است.

احمد بن سلمان المسلم در ادامه گفت: مجلس بحرین هم راستا با دولت، خواهان ارتقا روابط دو جانبه است و در ابتدای امر ما خواستار بازگشایی خطوط هواپیمایی میان دو کشور (منامه به مشهد-شیراز و تهران) هستیم.

شایان ذکر است؛ در این دیدار عباس گلرو (دبیرکل شورای بین المجالس)، ابوالفضل عمویی، روح‌الله متفکر آزاد و الهام آزاد نیز با سایر نمایندگان مجلس بحرین به بحث و گفتگو پرداختند.