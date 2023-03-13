ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ضامن بقای نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی صبح دوشنبه در مراسم امضای این تفاهم نامه با بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس اظهار کرد: نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای ایجاد کتابخانه های مرکزی پویا در استان‌های مختلف کشور برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: بزرگترین کتابخانه مرکزی شمال کشور در گیلان و شهر فرصت بسیار خوبی برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و ترویجی در ابعاد مختلف است.

تقوی ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضامن بقا و ادامه حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: انعقاد تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه های عمومی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و اجرای بندهای مختلف این تفاهمنامه همکاری بسیار با اهمیت است.

انقلاب اسلامی با محوریت فعالیت‌های فرهنگی پیروز شد

«سرهنگ حسن حبیبی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان اظهار کرد: یکی از تأثیرگذارترین موضوعات فرهنگی در جامعه را عنصر کتاب عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه ریشه انقلاب فرهنگی بوده و شرایط فرهنگی جامعه در دوران طاغوت مردم را به خیابان‌ها کشاند، افزود: برنامه ریزی دشمنان نظام برای ایجاد احساس یاس و ناامیدی در کشور بویژه در بین جوانان و نوجوانان و پرداختن به بحث جهاد تبیین توسط یکایک دلسوزان نظام را مهم دانست.

حبیبی آگاهی بخشی به جامعه با عنصر کتاب و کتابخوانی را یکی از برنامه‌های مهم بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: انقلاب اسلامی با محوریت فعالیت‌های فرهنگی پیروز شد و باید در این راستا برنامه ریزی های کلانی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: ایجاد بخش پژوهشی در مرکز تحت مدیریت و استفاده از عنصر هنر برای توسعه فرهنگی را از برنامه‌های این مجموعه برای توسعه فرهنگی جامعه عنوان کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان همچنین از انتشار بیش از ۷۰۰۰ جلد کتاب در حوزه دفاع مقدس در کشور خبر داد و گفت: نویسندگان استان گیلان نیز در این حوزه سهم بسزایی داشتند که قابل تقدیر است.

گفتنی است؛ بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک از جمله فضاهای اداری و آموزشی، امکانات و خدمات فرهنگی و همکاری مشترک در تبلیغ برنامه‌های فرهنگی، مسابقات و جشنواره‌ها با موضوع کتاب و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی از مهمترین محورهای این تفاهم نامه همکاری میان اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان است.