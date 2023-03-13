به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در حکم روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری خطاب به مسعود حسنلو آمده است:« نظر به مراتب شایستگی و تجارب به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم منصوب می‌کنم. تشکیل شورای اندیشه ورز فناوری‌های فرهنگی و نرم با حضور متخصصین و خبرگان در این حوزه و پیگیری اجرای سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر دستگاه‌های مسئول، تعریف و راهبری پروژه‌های پیشران در جهت توسعه اقتصاد صنایع فرهنگی و نرم با استفاده از همه ظرفیت‌های زیست‌بوم فناوری کشور از مهمترین ماموریت‌های مورد انتظار از آن ستاد است که باید با هماهنگی معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان پیگیری شود. از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های دولت مردمی خواستارم.»

مسعود حسنلو، کارآفرین حوزه صنایع خلاق ، فعال و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری صنایع خلاق، عضو شورای نظارت بر اسباب بازی، عضو و دبیر کارگروه سیاست گذاری مجمع فعالان بازی، کارشناس ارشد سیاست‌گذاری فرهنگی از دانشگاه امام صادق علیه السلام است.

همچنین از حسن همکاری خدمات خالصانه و زحمات پرویز کرمی مراتب قدردانی می شود.