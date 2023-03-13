به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه) از الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به صورت رسمی در مجموعه تاریخی- فرهنگی سعدآباد استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور بلاروس که به دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی به ایران سفر کرده، در بدو ورود به تهران در فرودگاه بین المللی مهرآباد مورد استقبال سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان قرار گرفت.

پیش تر رئیس جمهور بلاروس در پیامی در روز ۲۲ بهمن به همتای ایرانی خود ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از تمایلش برای سفر به تهران گفت و اظهار امیدواری کرد که به زودی برای گفتگو درباره مسائل دوجانبه و موضوعات روز بین‌المللی و منطقه‌ای به تهران سفر کند.

رئیس جمهور بلاروس در این پیام نوشته بود: «از آنجا که ایران رشد سریع اقتصادی و رفاهی در شرایط پیچیده امروزی را نشان داده، این کشور یک بازیگر مهم در منطقه و عرصه بین‌المللی به حساب می‌آید».

سفر همتای بلاروسی رئیسی به تهران به‌منظور توسعه همکاری‌های همه‌جانبه و دیدار با همتای ایرانی و انجام مذاکرات درباره طرح‌های صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل و بررسی مسائل منطقه‌ای و جهانی است.

رؤسای جمهور ایران و بلاروس پیش از این شهریور ماه امسال در حاشیه شانزدهمین اجلاس سازمان همکاری شانگ‌های در سمرقند، به وزرای خارجه دو کشور مأموریت دادند که برای تقویت و تعمیق مناسبات دوجانبه تلاش کنند.

به همین منظور اول آذر امسال نخست وزیر بلاروس در پی توافق‌های انجام شده در مذاکرات بین رؤسای جمهور ایران و بلاروس در حاشیه اجلاس مذکور، در صدر هیأتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرده بود.

این نهمین میزبانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از همتایان خود در سال ۱۴۰۱ است.

پیش‌تر هشتم آذر ماه امسال «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر جدید عراق پس از سی و دومین روز از حضورش در کاخ السلام در صدر هیأت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی و با دعوت رسمی رئیس جمهور به تهران سفر کرده بود.