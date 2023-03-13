برخورد قاطعانه با هنجارشکنان آخرین چهارشنبه سال در سنقروکلیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد صادقی سطری با اشاره به فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال، اظهار کرد: دستگاه قضائی با فرد یا افرادی که امنیت و آسایش عمومی جامعه را بر هم بزنند، به شدت و بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی از برخورد قاطع با هنجار شکنان در چهارشنبه سوری خبر داد و افزود: تمهیدات لازم چهارشنبه سوری برای امنیت شهروندان در این شهرستان اندیشیده شده است.

دادستان سنقروکلیایی با توصیه به خانواده‌ها، تصریح کرد: فرزندان خود را از خطرات مواد محترقه و آتش زا آگاه نموده و آنان را از بازی با چنین موادی برحذر دارند.

صادقی سطری ادامه داد: همراهی خانواده‌ها و قانون مداری شهروندان باعث می‌شود چهارشنبه آخر سال در امنیت کامل و به آرامی سپری شود.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی موظف به برقراری امنیت و آسایش می‌باشد از مردم درخواست می‌شود به محض مشاهده خرید و فروش مواد منفجره و آتش زا به هر شکل هر چه سریع‌تر با شماره گیری ۱۱۰ مأموران نیروی انتظامی را در جریان قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سنقروکلیایی تاکید کرد: خودروها و موتورسیکلت‌هایی که در حین حرکت مبادرت به استفاده از مواد محترقه و سلب آسایش عمومی شوند توقیف شده و استفاده کنندگان از مواد محترقه نیز دستگیر و تا پایان تعطیلات نوروز بازداشت خواهند شد.