در اغتشاشات مهرماه ۵۴ کشور به دنبال براندازی نظام بودند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ارغوانی مشاور وزیر و جانشین رئیس سازمان بسیج فرهنگیان در آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان با بیان اینکه دشمن دو سنگر مادر و خانواده را هدف گرفته است؛ گفت: در اغتشاشات مهر ماه ۵۴ کشور برای براندازی نظام پای کار آمده بودند که ۴۸ کشور هم هنوز به دنبال براندازی نظام اسلامی هستند.

ارغوانی افزود: همین جا اعلام می‌کنیم یکی از اقداماتی که در آموزش و پرورش به دست معلم و برای تربیت نسل صورت می‌گیرد همین فعالیت‌های جهادی خلاقانه و پژوهش محور است. در کنار این اقدام نیاز داریم بصیرت و توانمندی خود را ارتقا دهیم.

جانشین رئیس سازمان بسیج فرهنگیان افزود: نهضت روایت را به همین منظور شروع کردیم و هر هفته دوشنبه‌ها این نهضت را ادامه می‌دهیم. لذا از همه معلمان می‌خواهیم نهضت روایت‌ها را داشته باشند. بنا به فرموده مقام معظم رهبری اگر ما روایت نکنیم برای ما روایت سازی می‌کنند.

ارغوانی خاطر نشان کرد: معلمان فداکار و بسیجی سربازانی مخلص و رهرو برای ولایت هستند که با حضور در سنگر آموزش و پرورش به تعلیم و تربیت می‌پردازند.