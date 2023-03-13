وضعیت صادرات نفت ایران با توافق با عربستان چه خواهد شد؟

محسن قمصری، کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا زمانیکه تحریم‌ها برطرف نشود امکان افزایش صادرات نفت و گاز وجود ندارد گفت: جزئیاتی از قرارداد ایران و عربستان وجود ندارد ولی نکته‌ای که باید به آن توجه داشت ما تا کنون مشکلی برای فروش نفت خام با عربستان نداشته‌ایم. مشکلی که وجود دارد با غرب و آمریکا است و در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود و یا راهی ایجاد شود می‌تواند بر فروش نفت ما تأثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: اما اگر توافق ایران و عربستان منتج به برطرف شدن تحریم‌ها نشود کمک خاصی به ما نمی‌کند ضمن آنکه ایران و عربستان دو تولید کننده رقیب یکدیگر هستند.

این کارشناس انرژی توضیح داد: نمی‌توان به افزایش سهم فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی خوش بین بود، زیرا عربستان به عنوان رقیب ما شناخته می‌شود و اگر توافقی با ایران انجام داده کمی بعید است که سهمی از بازار خود را به ایران بدهد.

وی ادامه داد: عربستان نفتی که تولید می‌کند را بیش از دو سوم آن را در بازارهای مربوطه در کشورهایی نظیر چین، کره و هند سرمایه گذاری کرده است.

قمصری توضیح داد: در چنین شرایطی عربستان هیچیک از بازارهای خود را به ایران نمی‌دهد و یک سوم نفتی که به فروش می‌رساند را به وسیله قراردادهای میان مدت و بلند مدت است. به همین دلیل نمی‌توان نگاه خوشبینانه ای داشت که عربستان بخشی از سهم بازارهای صادراتی خود را به ایران بدهد.

این کارشناس انرژی اضافه کرد: ما مشکلمان عربستان نیست بلکه مشکل‌های بانکی و تحریم‌ها است و تا زمانی که نفت ما به صورت رسمی خریداری نشود مثمر ثمر نخواهد بود و اکنون به دلیل ملاحظات تحریم‌ها است که سایر کشورها از ایران نفت خریداری نمی‌کنند.

قمصری خاطر نشان کرد: مشکل ما در زمینه صادرات گاز و نفت عربستان نیست و با نگاهی خوشبینانه می‌توان به این نتیجه رسید که اگر در آینده این توافق منتج به تغییراتی در تحریم‌ها باشد در غیر این صورت زمینه‌های صادرات نفت و گاز ما فراهم نیست.