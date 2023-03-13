به گزارش خبرنگار مهر، صابر کاظمی، ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: طرح ویژه عیدانه سازمان ملی استاندارد ایران به منظور پایش و ارزیابی کیفیت کالا و خدمات مرتبط با ایام نوروز به طور همزمان در سراسر کشور از ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در ۸ محور اجرا می‌شود، ابراز کرد: فرودگاه، پایانه‌های اتوبوسرانی برون شهری و ایستگاه‌های قطار برون شهری، هتل‌ها و مراکز پذیرایی و رستوران‌ها، مراکز اقامتی بین‌راهی، میادین میوه و تره بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خدمات قالیشویی از جمله مراکز مورد پایش هستند.

سرپرست اداره‌کل استاندارد استان زنجان و مراکز فروش شیرینی و آجیل را از دیگر مراکز مورد پایش برای عرضه محصولات با معیارهای استاندارد برشمرد و گفت: انواع سوسیس و کالباس، شرینی آردی، تافی و آبنبات و فرآورده‌های کاکائویی مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال و ایام عید نوروز و افزایش تقاضای عمومی برای تهیه بسیاری از کالاها و خدمات و نیز لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر وضعیت بازار کالا و خدمات، بازرسان این اداره کل در قالب طرح ویژه عیدانه سازمان ملی استاندارد ایران در مراکز عرضه کالا و خدمات استان، حضور یافته و نظارت بیشتری بر این امر دارند.

کاظمی بیان کرد: سازمان ملی استاندارد برای ماه مبارک رمضان نیز طرح دیگری در قالب طرح رمضان پیش‌بینی کرده که در آن ۱۶ قلم کالا شامل گوشت چرخ‌کرده، شیر خام، کشک خشک، انواع خرما، کنجد مصرفی در نانوایی‌ها و حلیم‌پزی‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: پنیر لاکتیکی، زولبیا و بامیه، روغن مصرفی در تهیه زولبیا و بامیه، انواع نبات‌ها و رنگ‎‌های افزودنی، زعفران، پیاز سرخ شده و رشته آشی از دیگر اقلام خوراکی هستند که در طرح رمضان ایمنی و سلامت آن‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

سرپرست اداره‌کل استاندارد استان زنجان خاطرنشان کرد: با عنایت به وظایف ذاتی و نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای تحقق ماده ۱۷ سازمان موظف است، نسبت به ارزیابی انطباق کالاها و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت است، با همکاری نهادهای ارزیابی و انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصله را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی ربط اعلام کند.