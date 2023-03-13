هشدار نارنجی باران و تندباد در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو هشدار زرد شماره ۴۴ مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ با ورود دومین موج سامانه بارشی از عصر چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه، هشدار نارنجی باران و تندباد از سوی اداره کل هواشناسی خوزستان صادر شد.

در این هشدار عنوان شد: سامانه بارشی سبب رگبار و رعد و برق، وزش بادهای متوسط تا شدید گاهی تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط خوزستان بویژه در مناطق مرتفع شمالی، غربی و شرقی و ریزش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

در این هشدار آمده است: همچنین از اوایل وقت پنجشنبه تا عصر پنجشنبه در مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی خوزستان وقوع پدیده مه یا مه رقیق شامگاهی و صبحگاهی و کاهش دید افقی پیش بینی شده است.