فرهنگ ایثار باید به مولفه اساسی فرهنگ سازمانی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، احمد وحیدی وزیر کشور روز دوشنبه در دیدار با جمعی از فرزندان شاهد شاغل در وزارت کشور افزود: فرزندان شهدا یادگاران مردان افتخارآفرینی هستند که مایه عزت و شکوه نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب عزیز شده‌اند.

وی ادامه داد: در حقانیت این نظام همین بس که چنین شهدایی را تقدیم کرده است.

وزیر کشور با بیان اینکه فرزندان شهدا مسئولیت بزرگی برای پیمودن این راه نورانی دارند، اضافه کرد: شهدا از همه ما انتظاراتی دارند که اگر فرهنگ ایثار در کشور ترویج شود، مشکلات زیادی کاهش خواهد یافت.

وحیدی تاکید کرد: وزارت کشور همان جایی است که این فرهنگ باید دنبال شود و بیش از گذشته به عنوان یک مؤلفه اساسی در فرهنگ سازمانی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به امور ایثارگران و فرزندان شاهد، مختص حوزه ستادی نیست بلکه باید در تمامی واحدها و حتی بازنشستگان، این مسائل دنبال شود و برای آنها برنامه داشت.

وزیر کشور همچنین از برخی مطالب مطرح شده از سوی فرزندان شهدا همچون توجه به نظام رشد، طرح محرومیت‌زدایی از مناطق کم‌برخوردار، استفاده بیشتر از نظرات کارشناسی و تدوین منشور رهروی از شهدا استقبال و بر پیگیری آنها تاکید کرد.