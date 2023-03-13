شناسایی ۱۶۲ حلقه چاه غیرمجاز در دماوند/۲۴۶قطعه ادوات حفاری کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۸۶۹ مورد استعلام ادارات دولتی، شناسایی ۱۶۲ چاه غیرمجاز، توقیف ۲۴۶ قطعه از آلات و ادوات دستگاه‌های حفاری، انسداد ۱۹۵ چاه آب و نصب ۳۷ کنتور هوشمند برخی از عملکردهای این اداره در سال جاری هستند.

وی گفت: در ایام عید دو اکیپ آب سطحی و زیرزمینی در سطح شهرستان و یک اکیپ مستقر در اداره آماده دریافت گزارشات و شکایات مردمی هستند.

عباسی عنوان کرد: مجوز دادستانی در خصوص انسداد مسیر عبور و مرور مردم از رودخانه روستای کالدشت به حصار را گرفته‌ایم اما هنوز موفق به حل این مساله نشده‌ایم.

رئیس اداره امور منابع آب دماوند بیان داشت: نشستی با اهالی روستا برگزار خواهیم کرد تا در صورت بروز اتفاق مشکلی ایجاد نشود، ۸۰ درصد برداشت آب از همین محدوده کالدشت به حصار انجام می‌شود و باید این جاده میانبر بسته شود.