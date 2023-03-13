به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی ارشد بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لازم است شهروندان در خرید و نگهداری ماهی قرمز به توصیه‌های مهم بهداشتی دامپزشکی توجه کنند و این توصیه‌ها را جدی بگیرند.

وی با بیان اینکه شهروندان ماهی قرمز شب عید خود را از مراکز بهداشتی و تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی تهیه کنند، گفت: از خرید ماهیان مریض و بی حال و دارای لکه‌های سفید و قرمز در روی پوست بدن خودداری شود.

رئیس اداره بهداشت و مراقبت بیماری‌های آبزیان اداره کل دامپزشکی استان اردبیل خاطرنشان کرد: خانواده‌ها از کودکان خود بخواهند از دست زدن و بازی کردن با ماهی خودداری کنند زیرا ممکن است عوامل بیماری زای احتمالی را به چشم و دهان خود منتقل کنند.

رضایی ارشد بیان کرد: شهروندانی که سابقه بیماری پوستی و آلرژی دارند برای تعویض آب ماهی و شست و شوی ظروف نگهداری آن حتماً از دستکش استفاده کنند و به یاد داشته باشند آب ماهی تعویضی باید به طور مستقیم در چاه فاضلاب تخلیه و از ریختن آن در معابر عمومی و یا باغچه خودداری شود.

وی با اشاره به رهاسازی ماهی قرمز در روز طبیعت در آب‌های آزاد و منابع آبی ادامه داد: بهترین مکان برای آزادسازی این ماهیان محل‌هایی است که توسط شهرداری‌ها برای این کار اختصاص می‌یابد.