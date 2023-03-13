به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رده بندی تیمی در پایان این مسابقات به شرح زیر است:

۱- مازندران ۲- تهران ۳- لرستان ۴- خراسان رضوی ۵- البرز ۶- تیم صدرزاده ۷- توابع تهران ۸- کرمانشاه ۹- گیلان ۱۰- آذربایجان شرقی

۴۵ کیلوگرم:

۱- اهورا خاطری (مازندران) ۲- علیرضا عیسی باز کیانی (تهران) ۳- امیرحسین محمدی مقدم (لرستان) ۳- امیرحسن پرویزی (کرمانشاه) ۵- محمدپرهام حسین نژاد (قزوین) ۵- امیرحسین حمزه (سهمیه مازندران) ۷- علی اصغر مصطفایی (کرمان) ۸- علیرضا جندقی (نماینده تیم صدرزاده) ۹- رضا محمود پوریان (البرز) ۱۰- محمدامین ساقی (توابع تهران)

۴۸ کیلوگرم:

۱- سام سیار (تهران) ۲- نیما امینی (مازندران) ۳- سجاد صارمی (لرستان) ۳- محمد عموئی زمیدانی (البرز) ۵- یاسین زارع زاده (خراسان رضوی) ۵- محمدحسین مولایی (اروند) ۷- علی گنجعلی (گلستان) ۸- محمدحسین شعبانلو (همدان) ۹- امیرحسین علیزاده (گیلان) ۱۰- ابراهیم ترابی (سهیمه خراسان رضوی)

۵۱ کیلوگرم:

۱- رضا گوران (مازندران) ۲- امیرمحمد نوازی (خراسان رضوی) ۳- امیرمحمد ططری (نماینده تیم صدرزاده) ۳- محمدرضا اسماعیل نتاج (سهمیه مازندران) ۵- محمد صفرپور (سهمیه مازندران) ۵- امیر ضا رضاپور (سهمیه خراسان رضوی) ۷- حسین گودرزی (لرستان) ۸- هادی اصغری (آذربایجان غربی) ۹- امیرحسین عباسی (سهمیه تهران) ۱۰- آیرین مهر علیزاده (توابع تهران)

۵۵ کیلوگرم:

۱- امیررضا تیموری راد (تهران) ۲- ادریس بوربور (توابع تهران) ۳- علیرضا صالحی (البرز) ۳- محمد عشوری (سهمیه‌ مازندران) ۵- مهدی نوروزی (سهمیه آذربایجان شرقی) ۵- یوسف حسین پوران (خراسان رضوی) ۷- علی اصغر سلطانی (مازندران) ۸- کمیل شانه بندرپور (سهمیه مازندران) ۹- مهدی حسن زاده (قم) ۱۰- مرتضی حاج ملامحمدی (سهیمه البرز)

۶۰ کیلوگرم:

۱- سجاد پیردایه (لرستان) ۲- مهدی حسین زاده (مازندران) ۳- امیررضا صفاخیل (سهمیه البرز) ۳- آریوبرزن محمدی (البرز) ۵- ابوالفضل یخکشی (سهمیه مازندران) ۵- میعاد عسگریان (تهران) ۷- علی اصغر تات (هرمزگان) ۸- علی اصغر مرادی (سهمیه لرستان) ۹- محمدحسین هویدی (نماینده تیم صدرزاده) ۱۰- محمد سلمانپور (فارس)

۶۵ کیلوگرم:

۱- سینا خلیلی (مازندران) ۲- ماهان خرمگاه (سهمیه مازندران) ۳- علیرضا عجمی (کرمانشاه) ۳- ابوالفضل شمسی پور حاجی وند (تهران) ۵- طه قرابی (البرز) ۵- مهران حسنی (توابع تهران) ۷- رضا حسن زاده (خراسان رضوی) ۸- ماهان کاووسی (سهمیه مازندران) ۹- صالح محمدی (قم) ۱۰- سینا مقدم (نماینده تیم صدرزاده)

۷۱ کیلوگرم:

۱- ابوالفضل حسینی (مازندران) ۲- مهدی فیاض یدکی (خراسان رضوی) ۳- محمدمهدی ممیوند (لرستان) ۳- سیدرضا تقوی (سهمیه مازندران) ۵- هادی زمانی (آذربایجان شرقی) ۵- محمدمهدی سعادتی (گیلان) ۷- معین فتوحی (تهران) ۸- محمدامین نعیمی (مرکزی) ۹- امیررضا خزائی (نماینده تیم صدرزاده) ۱۰- سرکوت لطف الهی (کردستان)

۸۰ کیلوگرم:

۱- ابوالفضل رحمانی (مازندران) ۲- امیرحسین محمدی (نماینده تیم صدرزاده) ۳- رضا افشار (سهمیه مازندران) ۳- شایان ابوالفتحی (لرستان) ۵- امیرعباس خسروی (سهمیه مازندران) ۵- امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی) ۷- پیمان زمانی (توابع تهران) ۸- علیرضا ابراهیم نتاج (سمنان) ۹- امیررضا علیپور (خراسان رضوی) ۱۰- علیرضا حسینی (کرمانشاه)

۹۲ کیلوگرم:

۱- توحید نوری (تهران) ۲- دانیال توکلی (سهمیه مازندران) ۳- ابوالفضل ملکی (مازندران) ۳- مهدی فیروزمند (سهمیه مازندران) ۵- امیرحسین خاکپا (سهمیه مازندران) ۵- امیرحسین خیری نتاج (سهمیه مازندران) ۷- مهربد علیزاده (سمنان) ۸- ابوالفضل محمدنژاد (توابع تهران) ۹- امیرمحمد شفائی (خراسان رضوی) ۱۰- طاها عزیزی نهر (آذربایجان شرقی)

۱۱۰‌ کیلوگرم:

۱- مرصاد شاکری (خراسان رضوی) ۲- طاها فدایی (مازندران) ۳- غلامرضا شریف نژاد (سهمیه مازندران) ۳- پوریا گودرزی (لرستان) ۵- محمدحسین صفری (گیلان) ۵- سید سیوان حسینی (آذربایجان غربی) ۷- آرین آراد (البرز) ۸- آرش اشرفی (زنجان) ۹- رضا صدری (همدان) ۱۰- سینا رمضانی (خراسان شمالی)