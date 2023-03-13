وصایای شهدا در ۱۰ جلد چاپ شده است

داور نوری همزمان با روز ملی بزرگداشت شهدا در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۲۲ اسفند سالروز تأسیس بنیاد شهید و روز ملی پاسداشت شهدا است که این روز را به خانواده‌های سه هزار و ۴۰۰ شهید والامقام استان اردبیل تبریک گفته و برای آنها در ادامه راه و مسیر عزتمند شهدا توفیق آرزو می‌کنیم.

وی با بیان اینکه با شکل‌گیری دبیرخانه کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان و ۲۴ کمیته زیرمجموعه آن همکاری نزدیکی را با دست‌اندرکاران این کنگره داریم، تصریح کرد: بخش عظیمی از منابع و اطلاعات مورد نیاز از طریق مخزن و ذخیره اطلاعاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران در اختیار دبیرخانه کنگره قرار می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل گفت: یک‌هزار و ۳۰۰ شهید استان اردبیل دارای وصیت‌نامه مکتوب بودند که با تلاش و همکاری مجموعه بنیاد شهید این وصایای شهدا در ۱۰ جلد تهیه و در اختیار علاقه‌مندان و ادامه‌دهندگان راه شهدا قرار گرفته است.

نوری افزود: با رجوع به این آثار ارزشمند در می‌یابیم که عمده وصیت شهدا صیانت از ولایت فقیه و دفاع از حیثیت و ناموس کشور بوده که به زنان و مردان حفظ حجاب و عفیف بودن را توصیه کردند.

وی به جمع‌آوری آثار بر جای مانده از شهدا در قالب کتاب و مجموعه آثار فرهنگی، هنری اشاره کرد و ادامه داد: نویسندگان نوقلم در تهیه و تدوین آثار ارزشمند شهدا مورد حمایت قرار گرفته و حتی برای آنها کارگاه‌های آموزشی در نظر گرفته شده تا شاهد چاپ و انتشار آثار در مجموعه شاهد و کشور باشیم.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همزمان با هفته گرامیداشت یاد و نام شهدا تجلیل از برگزیدگان پویش عکس با گلزار شهدا را شاهد بودیم و در کنار آن عطرافشانی گلزار شهدا در تمامی شهرستان‌ها انجام شده است.

وی کاشت نهال به نام شهدا و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران را از دیگر برنامه‌های این هفته اعلام کرد و گفت: اعزام پیام‌آوران ایثار و روایتگری سلحشوری‌های رزمندگان اسلام از دیگر برنامه‌هایی است که در این ایام تدارک دیده شده است.

نوری به برپایی میز خدمت در مصلای اردبیل همزمان با هفته بنیاد شهید اشاره کرد و افزود: قبل از خطبه‌های نماز جمعه این هفته، سخنرانی‌های متعددی را با محوریت شهدا و ایثارگران خواهیم داشت و در کنار آن نشست مطبوعاتی، حضور در محل بمباران هوایی اردبیل و تجلیل از خانواده‌های شهدا انجام می‌شود.

وی به برگزاری اجلاسیه شهدای زن استان اشاره کرد و ادامه داد: این اجلاسیه در آستانه برگزاری کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان با شکوه هر چه تمامتر برگزار و از خانواده‌های شهدای زن استان و جانبازان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در قالب طرح «سپاس» تکریم و حضور در جمع خانواده‌های شهدا را در این هفته شاهد خواهیم بود و در کنار آن فضاسازی‌های عمومی نیز در سطح شهر انجام می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل بیان کرد: با برگزاری کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان در مردادماه سال آینده، امیدواریم شاهد نشر و گسترش فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه بوده و بیش از گذشته در خدمت این خانواده‌ها باشیم.