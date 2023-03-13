عراق خریدار ۷۵ درصد کاشی صادراتی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفدری‌زاده امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه ویژه کاشی و سرامیک کشور در ایران و بازارهای منطقه‌ای را معرفی کنیم، اظهار کرد: صنعت کاشی و سرامیک ظرفیت تولید ۷۰۰ میلیون مترمربع را دارد که ۲۰۰ میلیون مترمربع آن را به ۵۲ کشور جهان صادر می‌کند که البته بیش از ۷۵ درصد یعنی حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات محصولات این بخش به کشور عراق است.

رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران افزود: بنابراین تلاش می‌کنیم که صادرات ما به کشورهای مختلف افزایش یابد، زیرا تمرکز صادرات به یک کشور ممکن است مشکلاتی را به دنبال داشته باشد. اخیراً نیز برابری دینار عراق و دلار مشکلاتی را به وجود آورد، بنابراین توسعه بازارهای صادرات و تقویت بازارهای هدف صادراتی ضروری است.

صفدری یادآور شد: عراقی‌ها جایگاه صنعت کاشی و سرامیک ایران را پذیرفته‌اند و اگرچه ما رقبای هندی و ترکیه‌ای داریم، اما به لحاظ کیفیت و کمیت عراقی‌ها محصولات ما را ترجیح می‌دهند و در مجموع بازار عراق بازار خوبی است.

وی ادامه داد: کشورهای حوزه مشترک المنافع آسیای میانه CIS یکی از کشورهای هدف صادراتی است و با توجه به تفاهمنامه تجارت آزاد بین ایران و این کشورها می‌تواندنیمه نخست سال آینده شروعی برای تجارت با این کشورها در این حوزه صادراتی باشد. بازار این کشورها بازار بزرگی برای ایران محسوب می‌شود.

صفدری زاده افزود: مجموعه کشورهای آفریقایی و به خصوص کشورهای شرق آفریقا نیز برای صادرات محصولات کاشی و سرامیک اهمیت دارد و لذا در مواردی به تجار و صادرکنندگان برای صادرات به این کشورها کمک‌هایی شده است و پایگاه‌هایی در این کشورها ایجاد شده است و خوشبختانه چندین تاجر ایرانی در کشورهای کنیا و الجزایر فعالیت دارند که نویدبخش توسعه بازارهای صادراتی است.

وی گفت: مجموعه ارتباطات ما با کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به نزدیک بودن این کشور و هزینه‌های کمتر حمل و نقل نیز دارای اهمیت است البته در حفظ این بازارها تحریم‌ها تأثیرات منفی داشته است، اما تلاش می‌کنیم تا این کشورها نیز به پایگاه‌های صادراتی ما در بخش کاشی و سرامیک تبدیل شود.

این مقام صنفی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود، در سال ۱۴۰۲ کشورهای آفریقایی کشورهای هدف صادراتی خوبی برای ایران در حوزه صادرات کاشی و سرامیک باشد، زیرا در این کشورها سرمایه‌گذاری‌های خوبی از سوی چین انجام شده است و لذا میزان مصرف در بخش مصالح ساختمانی در کشورهای آفریقایی افزایش یافته است و متعاقب آن نیز مصرف کاشی و سرامیک در این کشورها افزایش می‌یابد.

صفدری اظهار کرد: البته ما با مشکل حمل و نقل برای صادرات به کشورهای آفریقایی مواجه هستیم، اما با مجموعه کشتیرانی مکاتباتی صورت گرفته و مقرر شده تا در صورتی که کالای صادراتی فراهم باشد کشتی مورد نیاز برای حمل بار صادراتی فراهم شود.

وی افزود: برقراری لاین ثابت بین ایران و ونزوئلا نیز توجه صادرکنندگان کاشی و سرامیک به این کشور را ایجاد کرده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان کاشی و سرامیک ایران افزود: تحلیل ما از مجموعه کاشی و سرامیک این است که محصولات کاشی و سرامیک ایرانی با برخورداری از کیفیت و مشخصات فنی که دارند، یک رقیب بلامنازع در منطقه خاورمیانه و بازارهای جهانی است.

وی اضافه کرد: البته تهدیدی به عنوان رشد صنعت کاشی و سرامیک هند را در پیش روی خود داریم زیرا این کشور یک سرعت خوبی را برای توسعه صنعت و کاشی و سرامیک در نظر گرفته است و لذا باید به دقت رفتارهایشان را رصد کنیم و مسئولان ایرانی را به این موضوع آگاه کنیم و لازم وزارت صمت برای توسعه صادرات همگرایی بین وزارت صمت و انجمن کاشی و سرامیک ایجاد شود.

فاصله بین بخش خصوصی و حاکمیت زیاد است

به گفته صفدری زاده، فاصله بین بخش خصوصی و حاکمیت، علیرغم شعارهایی که داده می‌شود کم نمی‌شود و همین مساله بعضاً مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به رتبه‌بندی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در سال ۱۴۰۲ گفت: این موضوع به صورت داوطلبانه انجام خواهد شد، طرح رتبه‌بندی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور برای این است که تجار بین‌المللی بر اساس رتبه‌بندی با اطمینان خاطر بیشتری با تولیدکنندگان ایرانی ارتباط بگیرند.

رئیس هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان کاشی و سرامیک ایران اظهار کرد: ضمن اینکه در حوزه رتبه‌بندی انجام تعهدات نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و اگر تولیدکننده‌ای در اجرای تعهدات خود دقت نداشت، این موضوع را از طریق رتبه‌بندی در نظر می‌گیرم و بعضاً ممکن است رتبه تولید کنندگان را پایین آورد.

صفدری زاده گفت: با توجه به بومی شدن صنعت، واردات مواد اولیه جدی نداریم. ضمن اینکه حتی دروازه ایران بر روی کاشی و سرامیک ایران باز شود امکان فروش کاشی و سرامیک خارجی در ایران وجود ندارد، زیرا این صنعت به جایی رسیده است که حتی اگر این محصولات با تعرفه صفر وارد کشور شود، محصول وارداتی نمی‌تواند با محصولات تولیدی این بخش رقابت کند.