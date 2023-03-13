بهره گیری از خادمان دهه هشتادی در اردوهای راهیان نور

علیرضا گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی راهیان نور اظهار داشت: برپایی ایستگاه و واکسی صلواتی، جشن بزرگداشت روز جوان و میلاد باسعادت حضرت علی اکبر (ع)، جشن نیمه شعبان از جمله برنامه‌ها بوده است.

وی با اظهار اینکه برنامه ویژه شب سال تحویل نیز در اردوگاه برگزار می‌شود، گفت: شناخت معرفت بیشتر و شناساندن شهدای شاخص استان از اهداف برنامه‌های فرهنگی راهیان نور است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها نسبت به این فریضه تاکید کرده‌اند و در تلاش هستیم تا در قالب روایتگری و مداحی در این حوزه اقدام داشته باشیم.

گیلانی با اشاره به ساماندهی و بهره گیری از خادمان تخصصی و دهه هشتادی در استان یادآور شد: به رغم تهدیدات دشمن، شاهد حضور حداکثر خادمان جوانان و نوجوان در اردوگاه‌های راهیان نور هستیم.

این خادم شهدا بر لزوم ترویج و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و گفت: خادمان دانش آموزان امسال تخصص بهتری داشته‌اند.