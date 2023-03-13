ساختمان پزشکی قانونی گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان بوشهر بعد از ظهر دوشنبه در آئین بهره برداری از ساختمان جدید پزشکی قانونی شهرستان گناوه اظهار داشت: همزمان با ماه مبارک شعبان ساختمان پزشکی قانونی گناوه که یکی از نیازهای مهم این شهرستان و شمال استان بود افتتاح می‌شود.

مهدی مهرانگیز از تلاش‌های انجام شده به منظور تکمیل این ساختمان و حمایت‌های فرماندار شهرستان تقدیر کرد و افزود: وجود پزشکی قانونی برای شهرستان گناوه فرصتی برای کاهش مشکلات مردم است و امروز این ساختمان به بهره برداری رسید.

وی گفت: مشکلاتی نیز در این زمینه در شهرستان وجود دارد که باید برخی در استان و برخی در سطح کشور و تهران پیگیری شود.

وی گفت: سالن تشریح پزشکی قانونی در شمال استان وجود ندارد و در پرونده‌های منجر به فوت یا تصادفات، جنازه‌ها باید به مرکز استان منتقل شود که این وضعیت مناسب نیست و انتظار می‌رود که مدیرکل پزشکی قانونی استان این مهم را برای سال آینده در دستور کار کار دهند تا مردم به زحمت انتقال اجساد به مرکز استان نیافتند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه شهرستان گناوه در ایام تعطیلات نوروز پذیرای تعداد زیادی گردشگر و مسافر است، برای رفع مشکلات احتمالی قضائی به صورت ۲۴ ساعته کشیک قاضی دایر در شهرستان می‌شود.

وی با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و ایام تعطیلات نوروزی گفت: مسئولان شهرستان برنامه‌های فرهنگی مناسب برای این ایام تدارک ببینند و حرمت این ماه مبارک نگه داشته شود و پیرامون آنها اطلاع رسانی نیز صورت گیرد.

فرماندار گناوه در این آئین با بیان گزارشی از وضعیت شهرستان اظهار داشت: مردم این شهرستان مردمی انقلابی و ولایی و نسبت به نظام و انقلاب اسلامی پایبند و وفادار و در همه عرصه‌ها حضوری فعال دارند.

محمد تقی صفری گفت: این شهرستان از لحاظ امنیت با همکاری همه نیروها از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و قضات و مجموعه دادگستری شهرستان نیز نهایت همکاری را با دیگر مسئولان شهرستان دارند.

وی با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروز و تقارن این ایام با ماه مبارک رمضان افزود: به دلیل تقارن تعطیلات نوروز امسال با ماه مبارک رمضان دستور داده شده تا همه اغذیه فروشی‌ها بجز نقاط خاص تا قبل از افطار بسته شود و در این مکان‌های خاص نیز رعایت موازین اعلام شده باشد.

وی بیان کرد: به منظور پوشش مناسب برنامه فرهنگی در ایام نوروز امسال برنامه ریزی های لازم انجام شده است و برنامه‌های فرهنگی، برپایی چادر نماز در چندین نقطه از سطح شهر و ساحل، پخش اذان و برنامه‌های دیگر بینی شده است.

فرماندار گناوه با اشاره به افتتاح ساختمان پزشکی قانونی این شهرستان بیان کرد: پزشکی قانونی برای این شهرستان با توجه به موقعیتی که دارد ضروری بوده که فعال و با حضور یک پزشک اداره می‌شود.

وی با بیان اینکه پزشکی قانون گناوه در حال حاضر تنها یک نیروی پزشکی دارد گفت: به دلیل تعداد زیاد مراجعه کنندگان به این مرکز کار برای تنها یک نیرو بسیار سخت است و نیازمند حداقل یک نیروی دیگر است که امیدواریم استان در این زمینه اهتمام داشته و کمک کنند.

فرماندار گناوه بیان کرد: این فرمانداری آماده هرگونه همکاری برای پیشبرد کارها در این زمینه است و از هیچ کمکی دریغ نخواهد شد.