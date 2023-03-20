فعالان قرآنی روستای گورک دژگاه تنگستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین مراسم اختتامیه نیم‌سال دوم کلاس‌های قرآنی خانه قرآن موعود (عج) روستای گورک دژگاه تنگستان، دوشنبه شب از سوی پایگاه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س) حوزه مقاومت بسیج فاطمه‌زهرا (س) و با حضور عبدالرضا عالی‌پور، بخشدار دلوار و سرهنگ سیدایوب موسوی، فرمانده سپاه امام حسین (ع) بندر دلوار در خانه قرآن این روستا برگزار شد.

در این مراسم که با برپایی کرسی تلاوت حافظان قرآن کریم و با سخنرانی و مولودی‌خوانی راضیه خنسیر همراه بود، از امیرحسین احمدی، مهدی متولی، پارسا متولی، امیر طاها کرم‌زاده، رضا کارگر، ابوالفضل کارگر، علی‌اصغر فروزش، ابوالفضل عبدی‌نیا، رضا احمدی، محمدحسن افرا به‌عنوان برگزیدگان کلاس روخوانی و روان خوانی، سارا رزمی، آتنا صالحی‌فر، فاطمه احمدی‌عباس، فاطمه احمدی‌محمد، ام‌البنین غلامی، فاطمه الله‌دادی و معصومه کارگر به‌عنوان نفرات برتر کلاس‌های روخوانی و روان خوانی دختران کتاب اختر دانش، و همچنین از بانوان بسیجی به‌عنوان خادمین افتخاری کارگاه ماسک‌سازی در ایام کرونایی و شرکت‌کنندگان در جشنواره غذای، فاطمه احمدی‌عبدالصمد، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س) و مسئول برگزاری کلاس‌های قرآن، زهرا احمدی خضر، لیلا آردن و ام‌کلثوم دهقان به‌عنوان مادران نمونه قرآنی روستای گورک دژگاه از بخش دلوار شهرستان تنگستان به‌مناسبت انتخاب استان بوشهر به‌عنوان نخستین پایتخت قرآنی ایران تجلیل و جوایزی اعطا شد.