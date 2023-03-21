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۱ فروردین ۱۴۰۲، ۱۷:۱۰

در اولین روز سال؛

حضور استاندار آذربایجان غربی در مزار شهدا/دیدار با جانبازان

حضور استاندار آذربایجان غربی در مزار شهدا/دیدار با جانبازان

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی اولین روز سال را با حضور در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان ارومیه آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین روز سال جدید با حضور در مزار شهدا در باغ رضوان ارومیه با اهدای گل و نثار فاتحه یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین یاد و خاطره مجاهد نستوه حاج شیخ غلامرضا حسنی را گرامی داشت.

حضور استاندار آذربایجان غربی در مزار شهدا/دیدار با جانبازان

همچنین استاندار آذربایجان‌غربی در نخستین روز سال جدید با حضور در منزل شهیدان حمید و کریم ابراهیمی کارگران با خانواده معزز این شهیدان دیدار و گفتگو کرد.

در ادامه محمدصادق معتمدیان همچنین یا حضور در منزل جانباز سرافراز یوسف طالب مرندی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 5738172

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