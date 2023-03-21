حضور استاندار آذربایجان غربی در مزار شهدا/دیدار با جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین روز سال جدید با حضور در مزار شهدا در باغ رضوان ارومیه با اهدای گل و نثار فاتحه یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین یاد و خاطره مجاهد نستوه حاج شیخ غلامرضا حسنی را گرامی داشت.

همچنین استاندار آذربایجان‌غربی در نخستین روز سال جدید با حضور در منزل شهیدان حمید و کریم ابراهیمی کارگران با خانواده معزز این شهیدان دیدار و گفتگو کرد.

در ادامه محمدصادق معتمدیان همچنین یا حضور در منزل جانباز سرافراز یوسف طالب مرندی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.