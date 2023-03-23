بازدید ۹۰۰ هزار نفر از جاذبه های طبیعی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ساوری بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: از ۱۶ اسفندماه سال گذشته تا امروز (سوم فروردین) یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۶۲ بازدید از جاذبه‌های گردشگری استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: این آمار مربوط به تجمیع بازدید از جاذبه‌های تاریخی، جاذبه‌های تفریحی، موزه‌ها، مراکز صنایع دستی، جاذبه‌های طبیعی، جاذبه‌های دست ساز و جاذبه‌های مذهبی بوده است.

وی اضافه کرد: در بین جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و توریستی گلستان، بیشترین بازدید گردشگران نوروزی با ۹۰۸ هزار و ۳۶۳ مورد از جاذبه‌های طبیعی استان بوده است.

ساوری بیان کرد: در مدت مذکور، ۹۷ هزار و ۲۰۷ مسافر نوروزی در واحدهای گردشگری استان اسکان یافته اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان ادامه داد: این آمار حاصل تجمیع اقامت در هتل، اقامتگاه سنتی، مجتمع‌های گردشگری، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، اقامتگاه بومگردی، هتل بیمارستان، هتل بوتیک سنتی، متل، خانه مسافر و اقامتگاه‌های موقت بوده است.