نماینده کردستان حریفان خود در دو هفته نخست لیگ را شناخت

رضا رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام سازمان لیگ فدراسیون فوتبال کشور مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور از ۱۷ فروردین ماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: تیم «آوالان کامیاران» نماینده کردستان در این مسابقات حضور پیدا کرده است و پس از برگزاری مراسم قرعه کشی در دو هفته اول و دوم طی روزهای ۱۷ و ۲۷ فروردین ماه به ترتیب به مصاف تیم‌های پارسیان آبی پوشان امید کوشا و عقاب تبریز خواهد رفت.

رحمانی خاطرنشان کرد: نماینده کردستان در هفته اول لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف پارسیان آبی پوشان امید کوشا می‌رود.

وی اعلام کرد: در جریان هفته دوم این رقابت‌ها نیز یک شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰ نماینده کردستان به مصاف عقاب تبریز خواهد رفت.

رحمانی افزود: رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال کشور با حضور ۳۰ تیم در سه گروه ۱۰ تیمی به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و تیم آوالان کامیاران نماینده استان کردستان در این مسابقات در گروه دوم با تیم‌های پارسیان آبی پوشان امید کوشا تهران، مقاومت آستارا، رخش خودرو تبریز، داماش تبریز، عقاب تبریز، ملوان بندر انزلی، کویر مقوا تهران، ستارگان سرخ آسیا و اتحاد فومن هم گروه است.