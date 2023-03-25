واژگونی خودرو در صدر حوادث استان سمنان/۶ نفر مصدوم شدند

مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بیشترین حوادث امداد رسانی تصادفات رانندگی به واژگونی خودروها است، ابراز داشت: طی شبانه روز گذشته اگر چه کسی در محورهای مواصلاتی استان سمنان فوت نشد اما مصدومیت شش نفر را به دنبال داشته است.

وی ضمن بیان اینکه روز گذشته واژگونی نیسان کیلومتر ۵۵ جاده بی ارجمند - میامی دو مصدوم بر جای گذاشت، افزود: واژگونی پراید کیلومتر ۲۵ جاده دامغان - شاهرود با چهار مصدوم دیگر حادثه رانندگی را در محورهای استان رقم زد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی و سرعت زیاد اغلب باعث حوادث رانندگی تلخ و ناگوار شده است، ابراز داشت: امیدواریم رانندگان در دور دوم سفرهای نوروزی با رعایت موارد فوق سفر خوبی را برای خود و همراهان به ارمغان آورند.

محمدخانی با بیان اینکه ۱۸ خودروی گرفتار در برف مسیر فولاد محله دامغان فرعی تویه دروار امدادرسانی شدند، اضافه کرد: این افراد به مکان امن منتقل و امکانات لازم در اختیارشان قرار گرفت.