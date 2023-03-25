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۵ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

در پیامی صورت گرفت؛

تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت والده حجت‌الاسلام رستمی

تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت والده حجت‌الاسلام رستمی

رئیس مجلس در پیامی درگذشت والده حجت‌الاسلام رستمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و مادر دو شهید دفاع مقدس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درگذشت والده مکرمه بانوی صالحه و مؤمنه سرکار خانم صفری مادر شهیدان والامقام را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انّا للّه و إنّا إلیه راجعون

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مصطفی رستمی

رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

درگذشت والده مکرمه‌تان بانوی صالحه و مؤمنه سرکار خانم صفری مادر شهیدان والامقام موجب تألم و تأسف گردید.

این مادر فداکار و صبور با تقدیم فرزندان رشید خود در راه انقلاب و سربلندی نظام، معنای ایثار و استقامت را متجلی ساختند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جناب‌عالی، خانواده ارجمند و وابستگان محترم، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 5740154
زهرا علیدادی

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