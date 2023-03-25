به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درگذشت والده مکرمه بانوی صالحه و مؤمنه سرکار خانم صفری مادر شهیدان والامقام را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انّا للّه و إنّا إلیه راجعون

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مصطفی رستمی

رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

درگذشت والده مکرمه‌تان بانوی صالحه و مؤمنه سرکار خانم صفری مادر شهیدان والامقام موجب تألم و تأسف گردید.

این مادر فداکار و صبور با تقدیم فرزندان رشید خود در راه انقلاب و سربلندی نظام، معنای ایثار و استقامت را متجلی ساختند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جناب‌عالی، خانواده ارجمند و وابستگان محترم، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.