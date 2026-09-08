دستور جهانگیر برای بررسی ابعاد حادثه حریق تانکر بنزین

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه تلخ و تأسف‌بار تصادف، واژگونی و آتش‌سوزی تانکر حامل بنزین در محور سنندج ـ همدان که به جان‌باختن و مصدومیت جمعی از هم‌وطنان عزیزمان انجامید، اصغر جهانگیر بلافاصله دستور بررسی فوری و دقیق ابعاد این حادثه را صادر کرد.

در ادامه این پیگیری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی تماس تلفنی با بازرس کل استان کردستان، جویای آخرین وضعیت رسیدگی به مجروحان و روند درمانی آنان شد و در جریان نحوه امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، اقدامات دستگاه‌های خدمات‌رسان و روند بررسی ابعاد حادثه قرار گرفت.

بازرس کل استان کردستان نیز در این پیگیری، گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کرد.

بر اساس دستور رئیس سازمان بازرسی، تیم تخصصی بازرسی با حضور در محل وقوع حادثه، بررسی جامع و دقیق ابعاد حادثه، شناسایی علل و عوامل مؤثر در وقوع آن، نحوه عملکرد و میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول از جمله راهداری، پلیس راه، اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، سازمان آتش‌نشانی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را در دستور کار قرار داده است.

جهانگیر در این تماس تلفنی بر ضرورت بررسی دقیق، مستند و بدون اغماض ابعاد حادثه تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش جامع از نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای اتخاذ تصمیمات مقتضی شد.

وی همچنین تأکید کرد بررسی‌های سازمان بازرسی باید با هدف صیانت از حقوق عامه، استیفای حقوق آسیب‌دیدگان و شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌های احتمالی انجام شود تا با رفع نواقص موجود، از تکرار حوادث مشابه در آینده پیشگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، برای مجروحان حادثه آرزوی شفای عاجل و بهبودی کامل کرد.