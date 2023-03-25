۴ شهرستان کردستان رنگ زرد کرونایی به خود گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بهرام کندایی اظهار کرد: در رنگ بندی اخیر در مقایسه با هفته قبل، شهرستان سقز از رنگ زرد به آبی (بی خطر) و بیجار از آبی به زرد تغییر پیدا کرد و تعداد شهرستان‌های نسبتاً پرخطر، چهار مورد شد.

وی افزود: طبق آخرین نقشه کرونایی کشور، در مقایسه با هفته قبل، تعداد شهرستان‌های با وضعیت قرمز و نارنجی افزایش پیدا کرده و از تعداد شهرستان‌های آبی و زرد کم شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: بر این اساس تعداد ۱۳ شهرستان وضعیت قرمز (بسیار پرخطر)، ۴۸ شهرستان وضعیت نارنجی (پرخطر)، ۱۹۴ شهرستان وضعیت زرد (نسبتاً پرخطر) و ۱۹۳ شهرستان نیز در وضعیت آبی (عادی) قرار گرفته‌اند.

کندایی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته، هشت بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شدند و اکنون ۳۱ بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها بستری هستند که هفت نفر آنان در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

وی افزود: مقایسه روند ابتلاء به کرونا در کشور روند افزایشی را نشان می‌دهد که در ایام تعطیلات و مسافرت‌ها می‌تواند زنگ خطری باشد.

کندایی خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود شهروندان نسبت به رعایت اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با کرونا از قبیل تزریق واکسن (به ویژه برای کسانی که ۶ ماه از تزریق دوز قبلی آنان گذشته باشد)، زدن ماسک مخصوصاً در محیط‌های سربسته، پرهیز از ترددهای غیر ضروری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی اقدام کنند.