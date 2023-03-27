به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل نوکنده رئیسکل موزه ملی ایران از برگزاری رویداد فرهنگی شبی با موزه ملی ایران نوروز ۱۴۰۲ در هشتم فروردینماه خبر داد و گفت: موزه ملی ایران از سال ۱۳۹۵ تاکنون، رویداد فرهنگی «شبی با موزه» را در ایام نوروز برگزار میکند.
رئیسکل موزه ملی ایران افزود: امسال این رویداد در تقارن با ماه مبارک رمضان، بههمراه ویژه برنامههای نوروزی سهشنبه هشتم فروردین ۱۴۰۲ از ساعت ۱۹ تا ۲۲ برگزار خواهد شد. از علاقهمندان به تاریخ، فرهنگ و هنر کشور دعوت میکنیم در این مراسم شرکت کنند.
او این رویداد را فرصتی متفاوت برای اهالی فرهنگ دانست و تصریح کرد: در این شب موزه به شیوهای متفاوت و حرفهای روایتهایی شیرین و رازهای سر به مهر تاریخ بازگو میشود که چشم و دل هر بازدیدکنندهای را شیفته خود میکند.
نوکنده افزود: علاقهمندان میتوانند در این بازید شبانه در بیش از ۱۵ تور موضوعی شرکت کنند و از راهنماییها و ارائه توضیحات اساتید و کارشناسان حوزههای باستانشناسی، فرهنگ و هنر در بخشهای مجزا برخوردار شوند.
رئیسکل موزه ملی ایران بیان کرد: بازدید از نمایشگاههای «یافتههای باستانشناسی سال ۱۴۰۰»، «جلوههای بهار در نسخ خطی قرآن کریم»، «نقشمایه خرگوش در هفت اثر موزه ملی ایران»، «غرفههای هنرهای تجسمی کودک و نوجوان»، «تلاوت زنده قرآن کریم در تالار قرآن موزه باستانشناسی و هنر دوران اسلامی در تقارن ماه مبارک رمضان» و «اجرای موسیقی اقوام ایرانی در فضای باز موزه ملی ایران»، نمایش طنز خیمهشب بازی مبارک و … با هدف ایجاد محیطی فرهنگی، پرنشاط و به یادماندنی از جمله برنامههای شبی با موزه ملی ایران خواهد بود.
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