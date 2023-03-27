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۷ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

رئیس‌کل موزه ملی ایران خبر داد؛

رویداد فرهنگی شبی با موزه ملی ایران نوروز ۱۴۰۲ برگزار می‌شود

رویداد فرهنگی شبی با موزه ملی ایران نوروز ۱۴۰۲ برگزار می‌شود

رئیس‌کل موزه ملی ایران از برگزاری رویداد فرهنگی شبی با موزه ملی ایران نوروز ۱۴۰۲ در هشتم فروردین‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل نوکنده رئیس‌کل موزه ملی ایران از برگزاری رویداد فرهنگی شبی با موزه ملی ایران نوروز ۱۴۰۲ در هشتم فروردین‌ماه خبر داد و گفت: موزه ملی ایران از سال ۱۳۹۵ تاکنون، رویداد فرهنگی «شبی با موزه» را در ایام نوروز برگزار می‌کند.

رئیس‌کل موزه ملی ایران افزود: امسال این رویداد در تقارن با ماه مبارک رمضان، به‌همراه ویژه برنامه‌های نوروزی سه‌شنبه هشتم فروردین ۱۴۰۲ از ساعت ۱۹ تا ۲۲ برگزار خواهد شد. از علاقه‌مندان به تاریخ، فرهنگ و هنر کشور دعوت می‌کنیم در این مراسم شرکت کنند.

او این رویداد را فرصتی متفاوت برای اهالی فرهنگ دانست و تصریح کرد: در این شب موزه به شیوه‌ای متفاوت و حرفه‌ای روایت‌هایی شیرین و رازهای سر به مهر تاریخ بازگو می‌شود که چشم و دل هر بازدیدکننده‌ای را شیفته خود می‌کند.

نوکنده افزود: علاقه‌مندان می‌توانند در این بازید شبانه در بیش از ۱۵ تور موضوعی شرکت کنند و از راهنمایی‌ها و ارائه توضیحات اساتید و کارشناسان حوزه‌های باستان‌شناسی، فرهنگ و هنر در بخش‌های مجزا برخوردار شوند.

رئیس‌کل موزه ملی ایران بیان کرد: بازدید از نمایشگاه‌های «یافته‌های باستان‌شناسی سال ۱۴۰۰»، «جلوه‌های بهار در نسخ خطی قرآن کریم»، «نقش‌مایه خرگوش در هفت اثر موزه ملی ایران»، «غرفه‌های هنرهای تجسمی کودک و نوجوان»، «تلاوت زنده قرآن کریم در تالار قرآن موزه باستان‌شناسی و هنر دوران اسلامی در تقارن ماه مبارک رمضان» و «اجرای موسیقی اقوام ایرانی در فضای باز موزه ملی ایران»، نمایش طنز خیمه‌شب بازی مبارک و … با هدف ایجاد محیطی فرهنگی، پرنشاط و به یادماندنی از جمله برنامه‌های شبی با موزه ملی ایران خواهد بود.

کد مطلب 5741424
مهشید جعفری معظم

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