جمهوری اسلامی ایران خاری در چشم دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه امروز اردستان، اظهار داشت: فردا دهم ماه رمضان و سالروز وفات حضرت خدیجه است؛ ایشان خصائل فراوانی داشته و معروف به ام المومنین بودند.

وی افزود: می‌توان همانطور که برای برخی از فرزندان اهل بیت در وفات و ولادت آنها مراسم گرامیداشت برگزار می‌شود، برای گرامیداشت وفات حضرت خدیجه نیز در شهرستان مراسمی برگزار شود.

امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: در آستانه روز جمهوری اسلامی و دوازدهم فروردین هستیم که در این روز به فرمان امام راحل یک همه پرسی برگزار شد که در این رفراندوم مردم جمهوری اسلامی را انتخاب کردند.

دهشیری تصریح کرد: بیش از ۹۸ درصد مردم با اختیار به جمهوری اسلامی رأی آری دادند و اکنون جمهوری اسلامی در چهل و چهارمین سال خود قرار دارند و همچون گذشته با اقتدار و استوار پیش می‌رود.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی که در حرم امام رضا (ع) انجام دادند در ارتباط با برخی از ضعف‌های مردم از جمله اسراف و تجمل گرایی گلایه‌هایی داشتند و خوب است که مردم از این ضعف‌ها دوری کنند و به استفاده از مصنوعات داخل کشور توجه داشته باشند.

امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: وزارت کشور در ارتباط با عفاف و حجاب بیانیه‌ای صادر کرد و در این بیانیه حجاب را از ضروریات دین دانسته شده است همچنین به هنجارشکنان هشدار داده شده و بیان کردند که ذره‌ای از این امر عقب نشینی نخواهد شد.

دهشیری با اشاره به فعالیت گروه‌های امر به معروف در شهرستان، تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه ماست و باید در حد تذکر لسانی این وظیفه را بجا آوریم و مسئولان شهرستان نیز نباید در این خصوص بی‌تفاوت باشند.