رویکرد دولت مردمی سیزدهم در همدان، توسعه شهرها و روستاها است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد جمعه در دیدار با نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار و خیرین ازندریان، گفت: تخصیص بیش ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در سفر رئیس‌جمهور به استان باعث شد که گره‌های کور و کهنه بازگشایی شود.

وی یادآور شد: ۱.۵ میلیارد تومان از اعتبارات زمین چمن مصنوعی ازندریان تخصیص داده شده و مابقی آن نیز پیگیری می‌شود

استاندار همدان با اشاره به اینکه کارخانه‌های فعال در حوزه جغرافیایی ازندریان، باید به فیلتراسیون مجهز شوند؛ اظهار کرد: برای قنوات استان، اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده که از طریق جهاد کشاورزی تخصیص داده خواهد شد.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه تخصیص حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته، باعث تحول در شهرها و روستاهای استان شده است؛ گفت: در تمام روستاهای استان حداقل یک پروژه عمرانی فعال است و برخی روستاها ۵ پروژه در حال اجرا دارند.