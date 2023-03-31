رویکرد دولت مردمی سیزدهم در همدان، توسعه شهرها و روستاها است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد جمعه در دیدار با نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار و خیرین ازندریان، گفت: تخصیص بیش ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در سفر رئیسجمهور به استان باعث شد که گرههای کور و کهنه بازگشایی شود.
وی یادآور شد: ۱.۵ میلیارد تومان از اعتبارات زمین چمن مصنوعی ازندریان تخصیص داده شده و مابقی آن نیز پیگیری میشود
استاندار همدان با اشاره به اینکه کارخانههای فعال در حوزه جغرافیایی ازندریان، باید به فیلتراسیون مجهز شوند؛ اظهار کرد: برای قنوات استان، اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده که از طریق جهاد کشاورزی تخصیص داده خواهد شد.
قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه تخصیص حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته، باعث تحول در شهرها و روستاهای استان شده است؛ گفت: در تمام روستاهای استان حداقل یک پروژه عمرانی فعال است و برخی روستاها ۵ پروژه در حال اجرا دارند.
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