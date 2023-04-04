۲۴۰ بسته غذایی در شبانکاره توزیع شد

عباس آبسالان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۴۰ بسته معیشتی به قیمت هر بسته یک میلیون تومان و در مجموع به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان میان اقشار ضعیف توزیع شد.
وی افزود: این بستهها توسط توسط بسیج سازندگی سپاه جواد الائمه شهرستان دشتستان، حوزه بسیج ۱۹ ابوذر و حوزه بسیج ام البنین بخش شبانکاره، قرارگاه جهادگران بخش شبانکاره، مجموعه فرهنگی مسجد صاحب الزمان (عج) با همکاری شورا و شهرداری شهر شبانکاره تهیه شد.
مسئول قرارگاه جهادگران بخش شبانکاره ادامه داد: این بستهها با حضور مسئولین بخش امام جمعه، بخشدار، فرماندهی حوزه بسیج ۱۹ ابوذر و دانش آموزی بحرالعلوم و دیگر مسئولین میان اقشار ضعیف بخش توزیع شد.
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