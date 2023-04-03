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۱۴ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۵۸

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد:

کوچ عشایر در کهگیلویه و بویراحمد تا ۲٠ اردیبهشت ماه ممنوع است

کوچ عشایر در کهگیلویه و بویراحمد تا ۲٠ اردیبهشت ماه ممنوع است

یاسوج_ مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد از ممنوعیت کوچ عشایر تا ۲٠ اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیض الله آذرفر افزود: با توجه به قانون سخت گیرانه قاچاق دام سبک و سنگین، هرگونه جابجایی دام قبل از ۲۰ اردیبهشت ماه ممنوع است.

وی ابراز داشت: ایستگاه‌های بازرسی در سطح استان برای جلوگیری از کوچ زود هنگام توسط محیط زیست و منابع طبیعی پیش بینی شده و از هرگونه کوچ زود هنگام جلوگیری می‌شود.

مدیرکل امور عشایر استان گفت: برای برقراری نظم و امنیت کوچ و جلوگیری از آسیب رسیدن به منابع طبیعی، عشایر استان در تاریخ اعلام شده اقدام به کوچ کنند.

آذرفر افزود: ۱۲ هزار خانوار عشایری در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارند که بیش از ۷۰ درصد جمعیت آنها کوچ رو است.

کد مطلب 5745992

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