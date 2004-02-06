طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده توسط سايپا از فردا به اجرا در مي آيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مديرعامل گروه خودرو سازي سايپا ، گفت: گروه سايپا بدون دريافت هيچ گونه كمكي از دولت و ساير نهادها ، با سرمايه گذاري اوليه 600 ميليارد ريالي مبادرت به جمع آوري خودروهاي فرسوده ساخت داخل نموده است.

احمد قلعه باني افزود: در سايركشورها براي جمع آوري خودروهاي فرسوده ، ساز وكار قانوني فراهم شده كه مالك اين خودروها با تشويق از طريق اعطاي تسهيلات مالي از طرف دولت و نهادهاي اجتماعي و اجبار از طريق افزايش هزينه نگهداري و بيمه خودروهاي فرسوده اقدام به جايگزيني خودروهاي فروسوده مي كنند.

به گفته وي با اين وجود در ايران هيچ كدام از اين عوامل فراهم نيست و اكنون گروه سايپا با تقبل هزينه كلان درصدد تشويق مالكان خودروهاي فرسوده به اجراي اين طرح ملي است.

وي با اشاره به خروج 7/6 ميليارد دلار ارز، از رده خارج كردن 2 ميليون خودروي فرسوده از طريق واردات ، از دست رفتن هزاران شغل مولد و نيز توقف رشد و توسعه صنايع خودروهاي و دهها صنعت وابسته به آن گفت: افزايش درآمد دولت از محل رشد توليد داخلي و جلوگيري از واگذاري بازار كشور به خودروسازان خارجي كه هرگز در صدد سرمايه گذاري و انتقال فناوري به ايران نبوده اند از مزيت هاي اقدام سايپا در اجراي طرح ملي جايگزيني خودروهاي فرسوده است.

جمشيد ايماني معاون مالي گروه سايپا نيز گفت: بر اساس اين طرح گروه سايپا به ازاي انتقال سند خودروي فرسوده سالهاي 49 و 50 به نام اين شركت، جهت از رده خارج كردن آن، پس از دريافت 5000 هزارريال پيش قسط، يك خودرو پرايد صفر كيلومتر در 45 قسط يكهزارو 490 ريالي واگذار مي كند، كه سود اين تسهيلات حدود 4 درصد ساليانه مي باشد. (قبلا سود ساليانه به اشتباه 12 درصد اعلام شده بود) و در اين طرح مالكان خودروهاي فرسوده سالهاي 48 و قبل از آن بايد مبلغ 8000 هزار ريال پيش قسط بپردازند و حداقل شصت ميليون ريال تسهيلات بابت از رده خارج كردن خودروي فرسوده پرداخت مي شود.

وي با اشاره به صرفه جويي ارزي ، كاهش وابستگي به خارج براي واردات بنزين ، جلوگيري از اتلاف وقت جهت تعمير خودروي فرسوده ، گارانتي بيشتر و بازده اقتصادي بالاتر براي متقاضيان را از مزاياي طرح سايپا عنوان كرد و گفت: مالك خودروي فرسوده با تعويض خودروي خود در سال حدود22 هزار ريال براي كاهش مصرف سوخت صرفه جويي خواهد كرد و

(با فرض قيمت ثابت بنزين) كه اگر صرفه جويي ناشي از گارانتي 18 ماهه خودروي پرايد و خدمات گسترده را در نظر بگيريم، اين طرح براي مصرف كننده داراي مزاياي كوتاه مدت و درازمدت بسياري است.

به گفته وي سايپا با اجراي اين طرح براي از رده خارج كردن هر خودروي فرسوده حدود 15 ميليون ريال هزينه خواهد كرد كه نتايجي همچون كاهش آلايندگي ، تلفات حوادث ناشي از فرسودگي قطعات خودروهاي قديمي و صرفه جويي چهارهزارو 50 ريالي سالانه براي دولت و كمك به روان شدن ترافيك را در پي دارد.

معاون مالي گروه سايپا گفت: البته ارزش بازيافت خودروهاي مذكور در صورت طي مراحل قانوني مي تواند قسمتي از هزينه هاي سايپا را جبران نمايد. ليكن مقدار بالاي خودروهاي فرسوده وعدم امكان تامين مالي سايپا را مجبور خواهد كرد كه تعداد محدودي را جايگزين نمايند. به هر حال به دليل وجود حدود دو ميليون خودروي فرسوده ، ضروري است كه اين كار به تدريج و مساعدت هاي مالي و قانوني دولت و كليه نهادهاي ذيربط انجام شود.

وي تصريح كرد: مرحله نخست اين طرح از 18 بهمن تا پايان فروردين 83 در محدوده استان تهران به اجرا در مي آيد و براساس آن تمام خودروهاي فرسوده ساخت داخل شامل پيكان ، وانت پيكان ، آريا ، شاهين ، جيپ ، شهباز كروكي ، جيپ استيشن آهو، جيپ آمبولانس آهو ، جيپ شهباز كالسكه اي ، وانت سيمرغ ، وانت نيسان ، وانت و سواري لندور با شماره پلاك تهران يا ديگر شهرها تعويض خواهد شد.

وي افزود: در اين طرح براي رفاه حال مالك خودروي فرسوده و تسريع در امور تمام مراحل كار در نمايندگي هاي مجاز سايپا انجام و در كمتر از 10 روز خودروي صفر كيلومتر تحويل مشتري خواهد شد و نمايندگي هاي مجاز سايپا در سراسر استان تهران آماده پاسخگويي به سوالات هموطنان عزيز هستند.