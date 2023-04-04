روسیه: فنلاند با پیوستن به ناتو، استقلال خود را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز سه‌ شنبه با صدور بیانیه‌ ای به پیوستن فنلاند به سازمان نظامی ناتو واکنش نشان داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: فنلاند با پیوستن به ناتو از هویت خود و استقلالی که دهه‌ ها آن را در امور بین المللی متمایز کرده بود، دست کشید.

بیانیه وزارت خارجه روسیه در این باره اضافه می کند: سیاست عدم تعهد نظامی که توسط فنلاند دنبال می‌ شود، مدت‌ ها در خدمت منافع ملی این کشور بوده و یکی از عوامل مهم برای تضمین اعتماد در منطقه دریای بالتیک و در کل قاره اروپا به شمار می رفت.

مسکو در ادامه اضافه کرد: روسیه مجبور خواهد شد اقدامات تقابلی را هم از نظر ماهیت فنی- نظامی و هم برای توقف تهدیدها علیه امنیت ملی خود که در ارتباط با ورود فنلاند به ناتو ایجاد می‌ شود، انجام دهد. به دلیل گسترش بیش از ۲ برابری خط تماس مستقیم بین ناتو و مرزهای روسیه، تغییر اساسی در وضعیت منطقه شمال اروپا ایجاد شده که قبلاً یکی از باثبات‌ ترین مناطق در جهان بود.

ساعاتی پیش ماتوئوش موراویسکی، نخست‌ وزیر لهستان اعلام کرد که فنلاند، به عنوان سی‌ و یکمین عضو، رسماً به عضویت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در آمد.

وی با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: فنلاند اکنون عضو ناتو است، تبریک می‌گویم. از این پس، این اتحاد دارای ۳۱ کشور است. شرکایی قوی که تضمین کننده امنیت برای لهستان، منطقه و کل جهان هستند.

«ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو دیروز دوشنبه اعلام کرد که فنلاند در ۴ آوریل رسماً به ناتو می‌پیوندد و پرچم این کشور در مقر ناتو در بروکسل برافراشته خواهد شد. دبیر کل ناتو پیش از نشست وزیران در بروکسل به خبرنگاران تاکید کرد: این یک هفته تاریخی است. فردا دوشنبه ناتو از فنلاند به عنوان سی و یکمین عضو خود استقبال خواهد کرد.

پیش از این چند رسانه ترکیه گزارش دادند که «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور این کشور تصمیم پارلمان برای تصویب عضویت فنلاند در ناتو را تأیید و امضا کرده است. امضای اردوغان پایان‌دهنده روند طولانی مدت تائید عضویت فنلاند در ناتو توسط آنکارا است که از تابستان گذشته در حال بررسی است.

فنلاند و سوئد با کنار گذاشتن دهه‌ها عدم تعهد نظامی، در ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی رسماً درخواست پیوستن به ناتو را مطرح کردند. با این حال، ترکیه، یکی از اعضای قدیمی ناتو، از دو کشور شمال اروپا درخواست کرد تا علیه گروه‌هایی مانند پ ک ک و گولن اقدامات مشخصی انجام دهند.

در ماه ژوئن یعنی حدود ۹ ماه پیش، فنلاند و سوئد یادداشتی را با ترکیه برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی آنکارا امضا کردند و دیپلمات‌های ارشد و مقامات سه کشور از آن زمان جلسات مختلفی را برای بحث در مورد اجرای توافق سه جانبه برگزار کردند، اما مقامات ترکیه اعلام کردند که سوئد بر خلاف فنلاند نتوانسته به همه تعهدات خود به آنکارا برای مقابله با گروهای تروریستی کردی پای بند باشد و از این رو آنکار عضویت سوئد را برخلاف فنلاند تائید نکرده است.