به گزارش خبرگزاری مهر، سیمین خیاط زاده روز سه شنبه در جمع خبرنگاران، روند افزایشی ابتلاء به کرونا در استان را هشدار گونه خواند و افزود: از اواسط اسفند ماه تاکنون تعداد مراجعات موارد بستری و سرپایی به درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌های آذربایجان شرقی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده که این روند بسیار نگران کننده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تعداد ۲ نفر از مبتلایان به کرونا که کهولت سن و بیماری زمینه‌ای داشتند در آذربایجان شرقی جان خود را از دست داده‌اند، اظهار کرد: علاوه بر افزایش موارد بستری، هنگامی که از موارد سرپایی نمونه برداری صورت می‌گیرد، مثبت شدن این نمونه برداری‌ها هم افزایش پیدا کرده است.

خیاط زاده ادامه داد: این افراد با نشانه‌های تب و لرز، بدن درد، آبریزش بینی، عطسه و سرفه به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند و از هفته اول فروردین ماه نیز موارد بستری در بیمارستان روند افزایشی داشته است که وجود این علائم نشان دهنده سویه کرونا یعنی امیکرن بوده که در حال چرخش است.

وی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام عید تاکید و بیان کرد: افراد باید نسبت به تکمیل واکسیناسیون خود اقدام کنند، به خصوص کسانی که دارای کهولت سن بوده و بیماری زمینه‌ای دارند باید تکمیل دُزهای واکسن خود را جدی بگیرند.

خیاط زاده با اشاره آماده باش کلیه بیمارستان‌های آذربایجان شرقی، یادآور شد: چنانچه فردی با مشاهده علائمی به بیمارستان‌ها مراجعه کند، این مراکز پاسخگو بوده و اگر نیاز به بستری و مراقبت ویژه داشته باشد شرایط آن در بیمارستان‌های استان مهیا است‌.

وی با بیان اینکه افراد علامت دار باید از شرکت در مهمانی‌ها و اجتماعات پرهیز کنند، اضافه کرد: چون انتقال بسیار سریع اتفاق می‌افتد و شاید در فردی که علامت دار است خفیف باشد، اما اگر به فرد دیگری انتقال دهد که آن فرد بیماری زمینه‌ای داشته موجب اتفاقات ناگوار می‌شود.

خیاط زاده افزود: این افراد به مدت پنج روز باید در خانه استراحت کنند و از مایعات گرم استفاده کنند.

وی با اشاره به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی افراد در روزهای گذشته، یادآور شد: افرادی که علامت دار هستند بعد از گذراندن دوره نقاهت خود در مکان‌های پرتجمع و دید و بازدیدها از ماسک استفاده کنند.