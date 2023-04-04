انصراف ورزشکار کویتی از مسابقه برابر نماینده رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، احمد عوض ورزشکار کویتی از مسابقه برابر نماینده رژیم صهیونیستی در مسابقات شمشیربازی بلغارستان خودداری کرد و دلیل آنرا همبستگی با آرمان فلسطین و مخالفت با رژیم صهیونیستی دانست.

بر اساس این گزارش، ورزشکار کویتی امروز سه شنبه پس از اینکه قرعه مبارزه در برابر ورزشکاری از رژیم صهیونیستی به نامش درآمد، انصراف خود را از مسابقه برابر حریفی از رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

این حرکت ورزشکار کویتی در راستای ادامه مخالفت ورزشکاران کویتی با عادی سازی ورزشی با رژیم صهیونیستی است.

احمد عوض ورزشکار کویتی در صفحه توییتر خود نوشت که این حرکت را در مخالفت با رژیم اشغالگر و در همبستگی با مساله فلسطین انجام داده است.