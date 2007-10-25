به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این درام اقتباسی از رمان "زمستان فرانکی ماشین" نوشته دان وینسلو است و دنیرو نقش فرانک ماچیانو یک آدمکش حرفه‌ای را بازی می‌کند که اکنون بازنشسته شده و یک مغازه فروش طعمه را اداره می‌کند. وقتی میان پسر رئیس یکی از گروههای تبهکار و یک مافیایی دیگر اختلاف می‌افتد، فرانکی می‌پذیرد به او کمک کند، اما وقتی پی می‌برد تمام اینها توطئه‌ای برای قتل او بوده، ناچار می‌شود بار دیگر در شخصیت "فرانکی ماشین" فرورود.

ستاره 64 ساله وقتی پارامونت نوامبر گذشته حقوق ساخت این فیلم را از آن خود کرد، وارد این پروژه شد. فیلمنامه اولیه را برایان کاپلمن و دیوید لوین نوشته‌اند. دنیرو و جین رزنتال از طریق کمپانی ترایبکا متعلق به خودشان در تولید این فیلم مشارکت دارند. دنیرو مدت‌ها بود از حضور در نقش شخصیت‌های تبهکار که پرسونای سینمایی او با آنها شکل گرفته سر بازمی زد، اما پس از آنکه رمان وینسلو را پیش از چاپ خواند، حاضر شد استثناء قائل شود.



دنیرو و مان سال 1995 در فیلم "مخمصه" با هم کار کردند. بازیگر برنده اسکار اخیرا فیلم "استارداست" را روی پرده داشت که در آن با میشل فایفر، یان مکلن و پیتر اوتول همبازی است. او در حال حاضر مشغول بازی در فیلمی به نام "قتل موجه" به کارگردانی جان ایونت است که ال پاچینو نیز در آن نقش‌آفرینی می‌کند. پاچینو نیز در فیلم "مخمصه" حضور داشت. دنیرو شش بار نامزد اسکار شده و دو بار برای فیلم‌های "پدرخوانده 2" (1974) و "گاو خشمگین" (1980) برنده شده است.

مایکل مان 64 ساله سال گذشته فیلم "فساد میامی" را روی پرده داشت. او سازنده فیلم‌های "آخرین بازمانده موهیکان‌ها"، "خودی"، "علی" و "وثیقه" است و اخیرا قرارداد کارگردانی فیلمی تحت عنوان "امپراتوری" را با کلمبیا پیکچرز امضاء کرده که فیلمنامه آن را جان لوگان نوشته و ویل اسمیت بازیگر اصلی فیلم است.